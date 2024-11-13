Изометрическая ролевая игра The Thaumaturge появится на консолях в начале декабря

Разработанная Fool’s Theory, The Thaumaturge, исторически богатая, ориентированная на персонажей ролевая игра, действие которой происходит в Варшаве 1905 года, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 4 декабря. Игровая демоверсия в настоящее время доступна на обеих консолях.

Игра повествует о Викторе, уставшем от мира тауматурге, возвращающемся к своим корням в Варшаве — шумном городе, кишащем культурным разнообразием, служащем ярким фоном для его путешествия. История Виктора раскрывает тайны его проблемного прошлого вместе с историями эклектичных жителей Варшавы, представляющих все грани городского общества. В конечном итоге он может даже раскрыть интриги Распутина, теневой фигуры, оказывающей влияние на высшие уровни императорского двора и в царских войсках, оккупирующих Польшу.

Благодаря своим тауматургическим способностям Виктор видит за пределами обыденности, манипулируя волей других людей для достижения своих целей и формируя связи с мистическими существами, известными как Салюторы. Хотя эти сущности предлагают особые преимущества в пошаговых боях и расследованиях в детективном стиле, каждая из них также приносит уникальное бремя — будь то Гордыня, Безрассудство или другой недостаток, — которое Виктор должен поглотить, что делает их силы палкой о двух концах.