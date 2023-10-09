Сюжетная изометрическая ролевая игра The Thaumaturge выйдет 5 декабря на ПК ©

Издательство 11 bit studios и разработчик Fool's Theory объявили, что игра The Thaumaturge выйдет 5 декабря для PC (Steam, Epic, GOG). Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут в начале 2024 года.

В настоящее время в Steam доступна демоверсия пролога, которая будет доступна в рамках фестиваля Steam Next Fest с 9 по 16 октября.

Искусство тауматурга предполагает проникновение в глубины человеческой души. Звучит элегантно, но даже Виктору Шульскому, главному герою грядущей ролевой игры, разработанной компанией Fool's Theory и изданной 11 bit studios, иногда приходится пачкать руки.

После долгого отсутствия Виктор возвращается в знакомую Варшаву, но в то же время обнаруживает, как много изменилось за время его отсутствия. На дворе 1905 год, город процветает, но в то же время страдает от преступности и противоречивых интересов мультикультурного общества. Для Салюторов, демонов, питающихся человеческими недостатками и подвластных только Тауматургам, уличные бандиты - не соперники, как и другие, прибегающие к насилию, чтобы доказать свою правоту. Однако дар, которым они наделяют своего хозяина, - а может быть, и проклятие, в зависимости от точки зрения, - выходит за рамки простого боя.

Обычные люди с трудом понимают, что грань, отделяющая добро от зла, туманна и неуловима. Кто-то может твердо верить, что его подлые поступки - дело рук внутренних демонов, но он никогда не узнает, не манипулировал ли этими демонами тауматург, склоняя их волю к каким-то другим, далеко идущим планам.

Тауматург обладает арсеналом необычайной силы и с опытом может совершенствовать как свои собственные способности, так и способности своих салюторов. Тем не менее, он всегда должен помнить, что граница между тауматургией и безумием может быть неоднозначной.