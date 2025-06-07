Студия Mundfish анонсировала многопользовательский шутер The CUBE во вселенной Atomic Heart

Вслед за громким анонсом Atomic Heart 2 российская студия Mundfish не сбавляет темпа и раскрывает свой новый проект — многопользовательский RPG-шутер The CUBE, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и оригинальный Atomic Heart.

В центре игры — гигантский левитирующий Куб с постоянно вращающимися гранями. Среди них скрыто загадочное уравнение, способное менять сами законы реальности. Игроков ждёт не только борьба за выживание, но и исследование мира, где каждый поворот грани может стать последним.

The CUBE обещает живой, насыщенный мир с разнообразными биомами, запоминающимися персонажами, захватывающими квестами и могущественными боссами. Уникальное построение мира, постоянная прогрессия и интригующий сюжет делают игру одной из самых амбициозных в Atomic Universe.

Дата выхода проекта пока держится в секрете, но Mundfish явно нацелена расширить свою вселенную далеко за рамки одиночных историй.