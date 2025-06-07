Студия Mundfish анонсировала многопользовательский шутер The CUBE во вселенной Atomic Heart

Вслед за громким анонсом Atomic Heart 2 российская студия Mundfish не сбавляет темпа и раскрывает свой новый проект — многопользовательский RPG-шутер The CUBE, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и оригинальный Atomic Heart.
В центре игры — гигантский левитирующий Куб с постоянно вращающимися гранями. Среди них скрыто загадочное уравнение, способное менять сами законы реальности. Игроков ждёт не только борьба за выживание, но и исследование мира, где каждый поворот грани может стать последним.
The CUBE обещает живой, насыщенный мир с разнообразными биомами, запоминающимися персонажами, захватывающими квестами и могущественными боссами. Уникальное построение мира, постоянная прогрессия и интригующий сюжет делают игру одной из самых амбициозных в Atomic Universe.
Дата выхода проекта пока держится в секрете, но Mundfish явно нацелена расширить свою вселенную далеко за рамки одиночных историй.
Эхх... посмотрел трейлер... и вселенную атомика превратили в какую-то кашу для токсикозников, ну серьезно, пол трейлера игры про альтернативный ссср, решили уделить.... жопам. Неужели настолько нечем игроков завести в это поделие? Уж лучше бы они потратили больше сил на разработку второй части, чем на сомнительное ответвление.
Или у нас тут видимо своя ответка овервотчу намечается в плане фансервиса?)
Тут не пвп вроде по трейлеру а мобцов чистить, почему ответка овервотчу?)
А ну, чё-то подумал будет либо геройский шутер, либо просто шутер пвпшный
ММОрпг будет это.
Дед... прекратите таскать внучку на работу и выпейте уже наконец таблетки. И перестанут у вас всякие кубы просто так в небе проявляться.
Таскать своих детей на работу это я думаю наша русская черта. Признанная как показать коллегам своих отпрысков, так и посмотреть и если что направить своё чадо, куда надо в плане проф. орентайции.
Если это не секретное то почему бы и нет? У меня предки работали в аэропорту отец на пассажирском самолете летал, мать в детской комнате матери и ребенка в том же аэропорту.
Такой себе цинизм в данной ситуации. Ты не учитываешь родителей и детей. Они тоже бывают разные.
интересно
Компания продвигает свою вселенную, молодцы чо. Надеюсь у них все получится.
В погоне за хайпом и трендами они свернули совершенно куда-то не туда. Намешали зумерской дрисни и совсем ушли от советской тематики.
Это неизбежно. Делается для зумеров, потому что им интересен совок.
А для нас, тру совков, ничего не делается, мы сами всё себе делаем 😔
сто пудово будет интересней , чем дрочильня кс го
Лубое г@вно интереснее ксго и танков)
КС Го закрыли же, вместо неё КС 2. Но есть и плюс, КС 3 уже точно не выйдет)
Как же ВКонтакте\мыло хотят свою донатную онлайн помойку сделать, это уже третья попытка. Теперь понятно откуда после ухода китайцев у Mundfish деньги на вторую часть. Буквально угодили в рабство к мылу.
ММО какое-то. Дно.
Эм, так в новости и написано, что это ММО, а ты чего ожидал?)
Да ну прикольно может будет что то на уровне ранней Destiny 2 с красной войной
ММО всегда дно...и зло
Смотрел трейлер, ощущение сложилось такое, что они пытаются завлечь тем же, чем завлекают китайцы со своим The Firtst чего-то там. Что сказать, учатся у лучших, хотя и не скажешь, что такое продвижение невыигрышное.
Так сама по себе игра видно средней паршивости походу батл рояль с закосом где будут возможно, но это не точно. Вместо зоны, куб переворачиваться и менять свои области.
Вот и приходится завлекать фан сервисом. Ибо как ещё. Да и сам шутерок больше заточен для молого поколения. Ибо видно напихано всего, до всего. Главное забористо и весело. Там свистит, тут пердит, там моргает. Свисто перделок короче много. Даже чувака виде Они запихали. Зачем... нафига... Про азиатов вовсе молчу.
Ну здесь формы у девушек хотя бы сочные и приятные, а не эти огромные пердачеллы как в японокитайщинах.
Согласен, китайцы немного перегибают с размерами карданов. Хотя, пройдя три раза Стеллар Блейд для плашки, я уже привык к её размерам))
а пупок не развяжется?