Сюрреалистичный и пугающий мир в новом трейлере The Dark World: Karma ©

Интригующий хоррор The Dark World: Karma от первого лица был анонсирован студией Pollard еще в 2021 году. Проект обещает показать уникальный взгляд на жанр психологических ужасов в игровой индустрии, отправив игроков в Темный мир. Оценить мрачную составляющую и атмосферу The Dark World: Karma можно уже сейчас с помощью нового трейлера.

Разработчики посвятили свежий ролик уникальному миру игры. The Dark World: Karma переносит игроков в сюрреалистическое окружение, где смешались обрывистые воспоминания главного героя и посторонняя тьма, медленно поглощающая все вокруг. В роли измученной души вам предстоит разгадывать тайны своего прошлого и преодолевать мистические угрозы.

The Dark World: Karma создается для ПК, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Проект берет за основу продвинутый движок Unreal Engine, однако дата релиза остается неизвестной.