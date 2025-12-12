Frame Interactive представила The Free Shepherd - трогательное приключение про овчарку

Frame Interactive представила новый проект — The Free Shepherd, атмосферную приключенческую игру для PS5 и ПК, релиз которой запланирован на 2027 год. Игрокам предстоит взять на себя роль энергичной овчарки, бегущей по красивому, но тревожному миру, где за каждым холмом скрывается новая тайна.

Главная задача — собирать стада потерявшихся овец и приводить их в безопасное укрытие. Однако за этим миром стоит нечто большее: по мере прохождения герой обнаружит угрозу, которую способен остановить только он. Разработчики обещают эмоциональное путешествие, сочетающее динамику, природную эстетику и мягкую меланхолию.

The Free Shepherd стремится стать необычной медитативной одиссеей, где забота, скорость и исследование идут рука об руку.