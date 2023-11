Найдите пять отличий: ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригиналом

Приключенческий экшен The Last of Us Part 2 Remastered от Sony Interactive Entertainment и Naughty Dog выйдет в начале следующего года, и известный блогер Cycu1 решил выпустить видеосравнение с оригиналом.

Как видно, ремастер обладает лишь небольшими изменениями, которые можно заметить лишь при близком сравнении кадров. Один из комментаторов даже заявил, что мог бы добиться того же эффекта в оригинальной игре на PS4, если бы настроил контрастность.

В новой версии The Last of Us 2 игроков ждут разнообразные улучшения, подробнее о которых вы можете узнать здесь.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января. Даты выхода на ПК пока нет.