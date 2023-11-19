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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
6 1 873 оценки

Найдите пять отличий: ремастер The Last of Us: Part 2 сравнили с оригиналом

butcher69
Новости

Приключенческий экшен The Last of Us Part 2 Remastered от Sony Interactive Entertainment и Naughty Dog выйдет в начале следующего года, и известный блогер Cycu1 решил выпустить видеосравнение с оригиналом.

Как видно, ремастер обладает лишь небольшими изменениями, которые можно заметить лишь при близком сравнении кадров. Один из комментаторов даже заявил, что мог бы добиться того же эффекта в оригинальной игре на PS4, если бы настроил контрастность.

В новой версии The Last of Us 2 игроков ждут разнообразные улучшения, подробнее о которых вы можете узнать здесь.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января. Даты выхода на ПК пока нет.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Димка2010

вкратце, убрали мыло мыльное и сделали освещение чуть темнее.

+ возможно, натянули новые более полигональные текстурки (на видео это не заметно.)

1
Сyberpunk

разработчики:

мы так долго работали на этим ремастером, старались изо всех сил... ну купите!
-1
kazak119

резкости навалили вот и все

-1
Wolfenstein

у Тодда Говарда научились одно и тоже толкать годами

-2