Новое видео ремастера The Last of Us: Part 2 посвящёно содержимому издания WLF

Naughty Dog опубликовала видеоролик, демонстрирующий содержимое WLF Edition игры The Last of Us Part 2 Remastered, предварительный заказ которого можно оформить начиная с завтрашнего дня исключительно на PlayStation Direct.

Анонсированный в прошлом месяце, ремастер The Last of Us Part 2 предложит пользователям нативную версию для PS5 второго эпизода знаменитой саги с целым рядом технических улучшений по сравнению с тем, что было видно на PS4.

Издание WLF, предназначенное для самых требовательных фанатов, будет включать в себя физическую копию игры, стилбук, нашивку WLF, четыре значка и сорок семь коллекционных карточек (восемь голографических).

Анонс The Last of Us Part 2 Remastered спровоцировал неизбежные дискуссии среди пользователей о том, нужен ли ремастер для игры, выпущенной всего три года назад, которая также была обновлена для работы со скоростью 60 кадров в секунду на PS5.