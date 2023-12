Новый трейлер ремастера The Last of Us Part 2 посвящён roguelike-режиму

Ремастер The Last of Us Part 2, выходящий в следующем месяце, внесет несколько существенных дополнений в нашумевшую приключенческую игру Naughty Dog, главным из которых станет режим рогалика No Return. Был выпущен новый трейлер, в котором рассказывается об этом режиме и дает представление о том, что ждет игроков.

В No Return игроки пройдут серию нескольких уровней со случайными испытаниями. В трейлере показаны различные локации (которых предположительно будет 12), а также несколько игровых персонажей, среди которых Элли, Эбби, Дина, Лев, Джесси, Томми и другие. Также показано несколько различных типов врагов (включая печально известного Крысиного короля), а также различные наряды для персонажей, случайные модификаторы игрового процесса и многое другое.

The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на PS5 19 января. Владельцы игры на PS4 смогут перейти на ремастер за 10 долларов.