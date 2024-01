Продажи The Last of Us 2 Remastered "более чем в два раза превышают показатели" The Last of Us Part 1 в Британии

Похоже, что британское сообщество PlayStation охотно интересуется обновленным изданием игры от Naughty Dog.

Некоторые геймеры подвергли резкой критике действия Sony, которая в последнее время только и делает, что предлагает обновленные версии своих прошлых хитов. По последним данным, гигант индустрии не собирается останавливаться и уже готовит новую версию Until Dawn, которая должна выйти на PS5 и PC.

Возможно, руководство PlayStation видит негативные отзывы, но финансовые отчеты и чарты продаж только стимулируют подобные начинания. Оказывается, покупатели весьма заинтересованы в The Last of Us Part II Remastered.

Кристофер Дринг опубликовал в своем блоге сообщение, подтверждающее, что продажи The Last of Us 2 Remastered "более чем в два раза превышают продажи" The Last of Us Part 1 в Великобритании, что, по его мнению, является "очень хорошим результатом".

Главный редактор GamesIndustry.biz отметил, что успеху The Last of Us Part II Remastered способствовало несколько факторов, включая гораздо большую базу пользователей PlayStation 5, чуть большее количество контента и более спокойный период в индустрии.

Не стоит забывать и о том, что The Last of Us Part II Remastered значительно дешевле, чем была The Last of Us Part I .