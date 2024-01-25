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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 014 оценок

Продажи The Last of Us 2 Remastered "более чем в два раза превышают показатели" The Last of Us Part 1 в Британии

butcher69
Новости

Похоже, что британское сообщество PlayStation охотно интересуется обновленным изданием игры от Naughty Dog.

Некоторые геймеры подвергли резкой критике действия Sony, которая в последнее время только и делает, что предлагает обновленные версии своих прошлых хитов. По последним данным, гигант индустрии не собирается останавливаться и уже готовит новую версию Until Dawn, которая должна выйти на PS5 и PC.

Возможно, руководство PlayStation видит негативные отзывы, но финансовые отчеты и чарты продаж только стимулируют подобные начинания. Оказывается, покупатели весьма заинтересованы в The Last of Us Part II Remastered.

Кристофер Дринг опубликовал в своем блоге сообщение, подтверждающее, что продажи The Last of Us 2 Remastered "более чем в два раза превышают продажи" The Last of Us Part 1 в Великобритании, что, по его мнению, является "очень хорошим результатом".

Главный редактор GamesIndustry.biz отметил, что успеху The Last of Us Part II Remastered способствовало несколько факторов, включая гораздо большую базу пользователей PlayStation 5, чуть большее количество контента и более спокойный период в индустрии.

Не стоит забывать и о том, что The Last of Us Part II Remastered значительно дешевле, чем была The Last of Us Part I .

-18
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Британцы молодцы, держат планку, как всегда

12
FlowingNekton

Зачем делать новые игры, давайте делать ремастеры недавних игр, все равно бриташки купят

0
Кей Овальд

Ну, там такое любят.

5
-zotik-

Уверен что они апгрейды за 10$ считают за +1 копию

1
Kenn1y

Может и не факт, многие хотят физическую копию с обложкой в стиле 1.

0
Jarvis666

Когда она выйдет на ПК то ждëм мод на замену модельки Дины на мужского персонажа, дабы хоть как-то восстановить гетеросексуальную адекватность игры))

P. S. Пофиг что останется женский голос

P. S.S Пофиг что Элли лесбиянка по канону. Она увидела какой Джоэл хороший мужик, какая скотина Эбби и сменила ориентацию на гетеро))

0
Nephth Renar
замену модельки Дины на мужского персонажа

Потом будете ныть, что добавили трансгендальфа.

-1
caliskan

Тогда уж Элли надо менять. Ведь Дина беременна и родит, правда от китайца

0
-zotik-

Джоил никогда хорошим не был мужиком)

0
Art9090 caliskan

Ты что, беременный мужик ещё же круче, на западе точно такое оценят)

Тут как не крути, а адекватность этой игре не вернуть))

1
Kenn1y

Забавно, если они платят тоже 60 евро, была бы у нас 2,5-3к, то ещё ок, а так смысла нет, игра уже пройдена.

0
Zlobin_Evgeny

А можно уже на ПК поиграть,очень хочется

-2
dexxxx123

Ну всем известно, что бриты знатные овнаеды, одна фифа чего стоит. А про это понос от Дуркмана и говорить не стоит.

-3
MythicalTiernan

Но к сожалению не всем известно, что футбол - это культ в Британии!

3
Jarvis666 MythicalTiernan

Бразилии

1
MythicalTiernan Jarvis666

Любой стране южной Америке, а так же Британии, Испании

0