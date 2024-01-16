Ремастер The Last of Us: Part 2 получил хорошие оценки критиков, но с некоторыми оговорками

Как и ожидалось, оценки критиков ремастера The Last of Us Part 2 отличные. Учитывая отправную точку, это было неизбежно. Ведь речь идет об одном из шедевров PS4. Однако интересно наличие некоторых оговорок, чем и объясняются некоторые более низкие оценки, чем 9 и 10. Их не очень много, но они все же присутствуют.

PSX Brasil - 100 / 100

Enternity.gr - 10 / 10

GGRecon - 5 / 5

Siliconera - 10 / 10

Tom's Guide - 5 / 5

Gaming Nexus - 9.5 / 10

Checkpoint Gaming - 9.5 / 10

Destructoid - 9 / 10

GamingTrend - 90 / 100

Multiplayer.it - 9.0 / 10

Push Square - 9 / 10

COGconnected - 90 / 100

SECTOR.sk - 9 / 10

PowerUp! - 9 / 10

CGMagazine - 8.5 / 10

WellPlayed - 8.5 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

Worth Playing - 8 / 10

Nerdburglars - 8 / 10

Kakuchopurei - 70 / 100

Too Much Gaming - 3 / 5

Оговорки, как легко догадаться, касаются самого ремастера, то есть возможности столь незначительным образом переделать столь недавнюю игру. Низкие рейтинги подчеркивают именно этот момент: некоторые заявляют, что нового контента мало и не стоит тратить финансы на повторную покупку игры. Надо сказать, что в целом рейтинги высокие и хорошо говорят о добавленном режиме «Без возврата», так что это действительно вопрос индивидуальных мнений по этому поводу.

Кроме того, Sony Interactive Entertainment и Naughty Dog выпустили трейлер, в котором представлены новые режимы игры и многое другое.