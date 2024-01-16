Ремастер The Last of Us: Part 2 получил хорошие оценки критиков, но с некоторыми оговорками

Как и ожидалось, оценки критиков ремастера The Last of Us Part 2 отличные. Учитывая отправную точку, это было неизбежно. Ведь речь идет об одном из шедевров PS4. Однако интересно наличие некоторых оговорок, чем и объясняются некоторые более низкие оценки, чем 9 и 10. Их не очень много, но они все же присутствуют.
- PSX Brasil - 100 / 100
- Enternity.gr - 10 / 10
- GGRecon - 5 / 5
- Siliconera - 10 / 10
- Tom's Guide - 5 / 5
- Gaming Nexus - 9.5 / 10
- Checkpoint Gaming - 9.5 / 10
- Destructoid - 9 / 10
- GamingTrend - 90 / 100
- Multiplayer.it - 9.0 / 10
- Push Square - 9 / 10
- COGconnected - 90 / 100
- SECTOR.sk - 9 / 10
- PowerUp! - 9 / 10
- CGMagazine - 8.5 / 10
- WellPlayed - 8.5 / 10
- TheSixthAxis - 8 / 10
- Worth Playing - 8 / 10
- Nerdburglars - 8 / 10
- Kakuchopurei - 70 / 100
- Too Much Gaming - 3 / 5
Оговорки, как легко догадаться, касаются самого ремастера, то есть возможности столь незначительным образом переделать столь недавнюю игру. Низкие рейтинги подчеркивают именно этот момент: некоторые заявляют, что нового контента мало и не стоит тратить финансы на повторную покупку игры. Надо сказать, что в целом рейтинги высокие и хорошо говорят о добавленном режиме «Без возврата», так что это действительно вопрос индивидуальных мнений по этому поводу.
Кроме того, Sony Interactive Entertainment и Naughty Dog выпустили трейлер, в котором представлены новые режимы игры и многое другое.
Да она относительно новая игра, чем там переделывать я хз)))) но это наверное что бы по 2 кругу продать у кого она уже есть и ведь блин купят)))
Вы чего одурели? Вы уже давно прошли эту игру)) Я фигею, оценки они ставят...
Чем мрозотнее игра тем лучше? Я лучше новеллы с патреона +18 почитаю чем на эту мерзость внимания обращать. Все кто еще умеет делать сюжеты сидят в инди сегменте . Советую Summer Gone почитать и Артемиду.
Можно сделать ремастер для ps5 pro если будет, всё же кто-то захочет и его пройти))
"Однако интересно наличие некоторых оговорок, чем и объясняются некоторые более низкие оценки, чем 9 и 10" - одна из таких - некоторым обзорщикам не занесли в кармашек, отчего их глаза не застелил туман, не позволивший прочим разглядеть в игре вторичный гейплей, нулевой сценарий и фемоповестку.
Сразу видно человека который не играл или 12 летнего ребёнка. А скорее всего то и то.
Да согласен надо сказать коробочникам спасибо за бету. и гони сони мне (эксклюзивы) на ПК
Все уже давно прошли эту муть пока ты в тарелке ковырялся)
Те весь смысл пк это ждать игры 4 летней давности, а потом знатно так соснуть после выхода очередного корявого пк порта
Чел ты больше похож на 12 летнего.