Стали известны все дополнительные уровни, которые появятся в The Last of Us 2 Remastered

Ожидаемая обновленная версия The Last of Us: Part 2 для нового поколения консоли PlayStation 5 выйдет уже в начале этого года и принесет серьезные нововведения в оригинальную игру. В базе данных цифрового магазина PlayStation Store сегодня появилась официальная страница игры, которая раскрывает больше информации об ее содержимом. Там удалось обнаружить названия всех дополнительных уровней, которые появятся в ремастере.

Новые уровни в The Last of Us 2 Remastered:

Sewers

Jackson Party

Boar Hunt

Кроме этого, на странице игры появились ее официальные характеристики. Как сообщается, The Last of Us 2 Remastered была создана для PS5, где был улучшен каждый аспект оригинальной версии для PS4. Визуальная производительность теперь включает в себя нативный вывод 4K1 в режиме Fidelity Mode, апскейлинг 1440p до 4K в режиме Performance Mode, а также опцию Unlocked Framerate для телевизоров, поддерживающих VRR. В The Last of Us Part II Remastered также улучшено время загрузки, что позволит вам сразу же вернуться к игровому процессу. К набору доступных функций The Last of Us Part II Remastered также добавлены описательный звук и передача речи с вибрацией.

No Return - режим выживания в стиле roguelike:

Испытайте глубокие боевые действия в совершенно новом режиме! Выживайте как можно дольше, выбирая свой путь через серию рандомизированных столкновений с различными противниками и запоминающимися местами из The Last of Us Part II, которые завершаются напряженными битвами с боссами. Уникальные модификаторы геймплея могут предложить новые и неожиданные испытания, поскольку вы будете бороться за успех - и выживание - во множестве различных типов столкновений. Играйте за различных персонажей, в том числе за никогда ранее не игравших Дину, Джесси, Леву, Томми и других, каждый из которых обладает уникальными чертами и предлагает различные стили игры. По мере прохождения игры открывайте для них костюмы, которые можно использовать в режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом режиме будет 12 различных уровней.

Выход The Last of Us 2 Remastered состоится 19 января 2024 года на PS5.