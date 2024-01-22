The Last of Us Part 2 Remastered получает много негативных пользовательских отзывов на Metacritic

Palworld - эксклюзив для Xbox и PC, который пользуется поистине бешеным успехом и является одной из самых играемых игр в Steam за все время! С другой стороны, Sony выпустила игру, которая, вроде бы, должна была затмить "Покемонов с оружием".
На сайте Metacritic на The Last of Us Part 2 Remastered обрушился шквал негативных отзывов от ряда пользователей, в результате чего средний балл игры достиг почти 6,5, а затем возрос до нынешних 8,3 баллов в результате ряда "исправлений".
Естественно, в этом нет ничего нового, бомбардировки отзывами остаются повсеместной практикой, и Metacritic удалось лишь частично ограничить ее, наложив ограничения на сроки публикации оценок к играм.
Но интересно проанализировать причины различных "нулей", приписываемых ремастеру за авторством Naughty Dog, которые в большинстве случаев связаны с незначительными отличиями от оригинальной The Last of Us Part 2 и, следовательно, с чисто коммерческим характером этой работы.
Больше всего критики вызвала сама идея ремастера для столь молодой игры, которая явно направлена на извлечение прибыли для Sony.
Трёхлетней игре ведь так нужен ремастер
Учитывая что PS5 на AMD Zen процессоре, то наверное они сначала сделали ремастер и скоро сделают делать порт на ПК на готовых исходниках под x86 архитектуру.
Нет, купи консоль
Судя по стыренным у insomniac билдам второго паука для ПК, студии Sony параллельно ведут разработку РС версий. Но не все. Ластуху скорее всего снова отдали рукожопам из iron galaxy. В феврале-марте выйдет Forbidden West и скорее всего тогда ПК версию TLOU 2 и анрнсируют.
Надо было не ремастр анонсировать а просто разширенное издание они наверное не думали что стадо само не догадается что к чему. Я не понимаю почему все ноют,она вышла чисто на PS5,всё,хочешь покупай не хочешь играй в версию для PS4. Раздули проблему из нечего.
Сони выпустила игру, серьезно? А ничего что в 2020 мы все это уже видели, лично для меня вторая часть в плане сюжета, пробила дно. Нил Дракман настолько в себе преисполнился, спустите с небес этого недогения.....
Кандидат на звание самого ленивого ремастера, как я понимаю.
Развод на бабки от еврея, тем более версия пс4 хорошо выглядит и идет в 60фпс. Блин всякое г@вно портируют или делают версию пс5, но рдр2 нет
Та да
Рдр 2 обращайтесь к рокстар или ее тоже сони должны доделывать??
Я пример привел, ведь только сони же делает для своих игр такое да?
Вот ситуация: когда покупал обычный Last of Us 2, магазины еще были доступны. Потом началась вся политика и пришлось сделать второй аккаунт с регионом США. Т.е. теперь, чтобы поиграть в tLoU2 Remastered нужно еще раз покупать игру, а делать этого я принципиально не буду. И помимо всего прочего сюжет в игре ужасен. Потому заслуженно низкие оценки
От любви ненависти.
Кто бы ещё смотрел вообще на эти оценки
10 баксов за воздух, особенно когда рядом Санта Моника новый режим за бесплатно отдавала. Да и эти оценки ничто, если бы не покупали - тогда бы был другой разговор, все равно схавают.
перегнали скайрим даже, молодцы, это успех, кстати пора новый ремастер релизать а то уже джве недели почти прошло
Это подготовительная работа к выходу ремастера на ПК, а чтобы сонибои не бомбили, что сливают эксклюзивы её сначала, как обычно выпустили на PS5.
А мне вот что стало интересно. Сериал делается по игре, но серия игр продолжает разрабатываться, не удивлюсь если третья часть игры выйдет недалеко от третьего-четвертого сезона. И вот тут интересно, а в чем смысл? Т.е. выпускать сюжет игры примерно таким же, как в сериале не имеет смысла, так как сериал быстро обгонит игровую серию и по итогу игры станут по сериалу, а не сериал по игре. Получается, либо они будут одно из направлении останавливать, либо пустят сюжет по рознь за счет таймлайна, либо же пойдут за счет разных персонажей. В общем, нахожу складывающуюся ситуацию странной.
Мои 150 лир от и получили
В принципе я не против получить версию игры для пс5 за 250 лир. Всегда бы так
Да, согласен! Эти 48 пользователей метакритика - фундамент всего игрового коммюнити!
Походу теперь из-за этих диванных экспертов про ПК версию можно забыть.
Вот же неблагодарные. Им не за 70, а за 10 баксов продают шедевр, а они еще и низкие оценки ставят
Так патч или шедевр?
Каждый патч от сони это шедевр и он должен стоить 70 баксов, а не 10
Так погодь, прошлый патч на 60 кадров мне так дали, я что, уже в долгу?!
Да, поэтому купи на другой акк полную версию игры
На какой секунде щыдывр? Чет не припомню такого