The Last of Us Part 2 Remastered получает много негативных пользовательских отзывов на Metacritic

Palworld - эксклюзив для Xbox и PC, который пользуется поистине бешеным успехом и является одной из самых играемых игр в Steam за все время! С другой стороны, Sony выпустила игру, которая, вроде бы, должна была затмить "Покемонов с оружием".

На сайте Metacritic на The Last of Us Part 2 Remastered обрушился шквал негативных отзывов от ряда пользователей, в результате чего средний балл игры достиг почти 6,5, а затем возрос до нынешних 8,3 баллов в результате ряда "исправлений".

Естественно, в этом нет ничего нового, бомбардировки отзывами остаются повсеместной практикой, и Metacritic удалось лишь частично ограничить ее, наложив ограничения на сроки публикации оценок к играм.

Но интересно проанализировать причины различных "нулей", приписываемых ремастеру за авторством Naughty Dog, которые в большинстве случаев связаны с незначительными отличиями от оригинальной The Last of Us Part 2 и, следовательно, с чисто коммерческим характером этой работы.

Больше всего критики вызвала сама идея ремастера для столь молодой игры, которая явно направлена на извлечение прибыли для Sony.