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The Last of Us: Part 2 19.06.2020
Экшен, Адвенчура, Выживание, Стелс, От третьего лица, Постапокалипсис
6.1 2 005 оценок

The Last of Us Part 2 Remastered получает много негативных пользовательских отзывов на Metacritic

Gruz_
Новости

Palworld - эксклюзив для Xbox и PC, который пользуется поистине бешеным успехом и является одной из самых играемых игр в Steam за все время! С другой стороны, Sony выпустила игру, которая, вроде бы, должна была затмить "Покемонов с оружием".

На сайте Metacritic на The Last of Us Part 2 Remastered обрушился шквал негативных отзывов от ряда пользователей, в результате чего средний балл игры достиг почти 6,5, а затем возрос до нынешних 8,3 баллов в результате ряда "исправлений".

Естественно, в этом нет ничего нового, бомбардировки отзывами остаются повсеместной практикой, и Metacritic удалось лишь частично ограничить ее, наложив ограничения на сроки публикации оценок к играм.

Но интересно проанализировать причины различных "нулей", приписываемых ремастеру за авторством Naughty Dog, которые в большинстве случаев связаны с незначительными отличиями от оригинальной The Last of Us Part 2 и, следовательно, с чисто коммерческим характером этой работы.

Больше всего критики вызвала сама идея ремастера для столь молодой игры, которая явно направлена на извлечение прибыли для Sony.

13
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Sidiusz

Трёхлетней игре ведь так нужен ремастер

7
xWantToKillx

Учитывая что PS5 на AMD Zen процессоре, то наверное они сначала сделали ремастер и скоро сделают делать порт на ПК на готовых исходниках под x86 архитектуру.

0
Mahmud Abaljizar xWantToKillx

Нет, купи консоль

0
Евгений Кондратенко xWantToKillx

Судя по стыренным у insomniac билдам второго паука для ПК, студии Sony параллельно ведут разработку РС версий. Но не все. Ластуху скорее всего снова отдали рукожопам из iron galaxy. В феврале-марте выйдет Forbidden West и скорее всего тогда ПК версию TLOU 2 и анрнсируют.

0
AndruhaGruz

Надо было не ремастр анонсировать а просто разширенное издание они наверное не думали что стадо само не догадается что к чему. Я не понимаю почему все ноют,она вышла чисто на PS5,всё,хочешь покупай не хочешь играй в версию для PS4. Раздули проблему из нечего.

0
PlacidFrazer

Сони выпустила игру, серьезно? А ничего что в 2020 мы все это уже видели, лично для меня вторая часть в плане сюжета, пробила дно. Нил Дракман настолько в себе преисполнился, спустите с небес этого недогения.....

7
Олег Дудин

Кандидат на звание самого ленивого ремастера, как я понимаю.

2
-zotik-

Развод на бабки от еврея, тем более версия пс4 хорошо выглядит и идет в 60фпс. Блин всякое г@вно портируют или делают версию пс5, но рдр2 нет

0
Sold1er Boy

Та да

-1
simiola

Рдр 2 обращайтесь к рокстар или ее тоже сони должны доделывать??

0
-zotik- simiola

Я пример привел, ведь только сони же делает для своих игр такое да?

1
MrGamerDad

Вот ситуация: когда покупал обычный Last of Us 2, магазины еще были доступны. Потом началась вся политика и пришлось сделать второй аккаунт с регионом США. Т.е. теперь, чтобы поиграть в tLoU2 Remastered нужно еще раз покупать игру, а делать этого я принципиально не буду. И помимо всего прочего сюжет в игре ужасен. Потому заслуженно низкие оценки

0
SoRaS3

От любви ненависти.

0
Zlobin_Evgeny

Кто бы ещё смотрел вообще на эти оценки

0
GraF68ru

10 баксов за воздух, особенно когда рядом Санта Моника новый режим за бесплатно отдавала. Да и эти оценки ничто, если бы не покупали - тогда бы был другой разговор, все равно схавают.

0
Wolfenstein

перегнали скайрим даже, молодцы, это успех, кстати пора новый ремастер релизать а то уже джве недели почти прошло

0
KnDiman

Это подготовительная работа к выходу ремастера на ПК, а чтобы сонибои не бомбили, что сливают эксклюзивы её сначала, как обычно выпустили на PS5.

0
Rimasted

А мне вот что стало интересно. Сериал делается по игре, но серия игр продолжает разрабатываться, не удивлюсь если третья часть игры выйдет недалеко от третьего-четвертого сезона. И вот тут интересно, а в чем смысл? Т.е. выпускать сюжет игры примерно таким же, как в сериале не имеет смысла, так как сериал быстро обгонит игровую серию и по итогу игры станут по сериалу, а не сериал по игре. Получается, либо они будут одно из направлении останавливать, либо пустят сюжет по рознь за счет таймлайна, либо же пойдут за счет разных персонажей. В общем, нахожу складывающуюся ситуацию странной.

0
Mahmud Abaljizar

Мои 150 лир от и получили

В принципе я не против получить версию игры для пс5 за 250 лир. Всегда бы так

0
Rаyden

Да, согласен! Эти 48 пользователей метакритика - фундамент всего игрового коммюнити!

0
AndruhaGruz

Походу теперь из-за этих диванных экспертов про ПК версию можно забыть.

-1
caliskan

Вот же неблагодарные. Им не за 70, а за 10 баксов продают шедевр, а они еще и низкие оценки ставят

-3
spaMER_ID

Так патч или шедевр?

0
caliskan spaMER_ID

Каждый патч от сони это шедевр и он должен стоить 70 баксов, а не 10

0
spaMER_ID caliskan

Так погодь, прошлый патч на 60 кадров мне так дали, я что, уже в долгу?!

0
caliskan spaMER_ID

Да, поэтому купи на другой акк полную версию игры

0
Sold1er Boy

На какой секунде щыдывр? Чет не припомню такого

0