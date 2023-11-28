Во втором сезоне сериала "Одни из нас" могут появиться локации и "элементы" из The Last of Us 2 Remastered

Несмотря на задержку в возобновлении съемочного процесса второго сезона сериала "Одни из нас", ключевые создатели шоу уже начинают работать над эпизодами. Геймдизайнер оригинальной дилогии игр, а также соавтор сценария для первого сезона, Нил Дракманн, поделился с журналистами Entertainment Weekly своими мыслями о продолжении сериала. Ему уже пришлось начать работать над вторым сезоном, который, как он надеется, сможет приятно удивить фанатов контентом из предстоящего обновленного издания The Last of Us 2.

Как отметил Дракманн в интервью, съемочная команда еще не приступила к съемкам, поэтому его видение может отличаться от финального результата. Тем не менее, он надеется включить во второй сезон экранизации игры несколько удалённых локаций и даже "элементов" из The Last of Us 2 Remastered. Судя по всему, речь идёт о дополнительных уровнях, которые появятся в новом издании игры. Мы рассказывали о них в отдельной заметке.

Разработка игр и телевизионных программ часто имеет совершенно разную природу, и разработка The Last of Us 2 Remastered была направлена на то, чтобы предложить лучшую версию этой игры, а не на то, чтобы подготовить какую-либо работу для сериала.

— добавил Нил Дракманн.

Подводя итог, Дракманн заявил, что он вместе с Крэйгом Мазином стремится создать действительно уникальный и качественный телевизионный проект, который останется верен темам и замыслу оригинальной игры.

Напомним, съемки второго сезона были отложены из-за графика Педро Паскаля. Премьера новых эпизодов состоится не раньше конца 2024 года.