Продажи Mario Kart 8 Deluxe достигли 55,46 млн, а The Legend of Zelda: Breath of the Wild превысила 30 млн копий ©

Компания Nintendo обновила список десяти самых продаваемых игр для консоли Switch, представив обновленные данные о продажах всех игр, включенных в него, по состоянию на 30 июня 2023 г., и в этом списке есть немало интересных моментов.

Для начала стоит отметить, что нестареющая Mario Kart 8 Deluxe продолжает демонстрировать высокие продажи. В первом квартале (апрель-июнь) 23/24 финансового года было продано более 1,67 млн. экземпляров игры, и на сегодняшний день ее продажи достигли 55,46 млн. экземпляров по всему миру. Наряду с игрой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom она стала единственной игрой от внутренних студий Nintendo, проданной за трехмесячный период в количестве более миллиона копий.

Кстати говоря, Tears of the Kingdom, продажи которой по состоянию на 30 июня составили более 18,5 млн. единиц, мгновенно вошла и в топ-10 лучших игр для Switch, заняв 9-е место над New Super Mario Bros. U Deluxe и вытеснив Ring Fit Adventure из топ-10. Ее предшественница, игра Breath of the Wild, также демонстрирует стабильные продажи: на данный момент она продана в количестве 30,65 млн. единиц по сравнению с 29,81 млн. единиц по состоянию на конец предыдущего квартала.

Между тем, Animal Crossing: New Horizons - 42,79 млн. проданных единиц, Super Smash Bros. Ultimate - 31,77 млн. единиц, а Pokemon Scarlet and Violet - 22,66 млн. единиц. Ознакомиться с полной десяткой лидеров и обновленными данными о продажах можно ниже.

Mario Kart 8 Deluxe - 55,46 млн. Animal Crossing: New Horizons - 42,79 млн. Super Smash Bros. Ultimate - 31,77 млн. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 30,65 млн. Super Mario Odyssey - 26,44 млн. Pokemon Sword / Pokemon Shield - 25,92 млн. Pokemon Scarlet / Pokemon Violet - 22,66 млн. Super Mario Party - 19,39 млн. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 18,51 млн. New Super Mario Bros. U Deluxe - 16,17 млн.

Компания Nintendo также объявила, что мировые продажи Switch превысили 129,5 млн. единиц.