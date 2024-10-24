Nightdive опубликовала геймплейный трейлер ремастера The Thing

В 1982 году вышел фильм ужасов Нечто, а в 2002 году вышла игра, основанная на этом фильме. Теперь, почти 23 года спустя, выйдет ремастеринговая версию. Она разрабатывается Nightdive Studios.
Новый трейлер The Thing remastered предлагает подробный взгляд на кровавые и беспорядочные события в Outpost #31 и отчаяние, с которым сталкивается команда, когда их спасательная миссия превращается в миссию побега от ужасной, вторгающейся в тела инопланетной угрозы.
Nightdive Studios обновила эту классику для современной эпохи, используя свой фирменный движок KEX Engine, поэтому в нее можно играть на консолях текущего поколения и ПК с разрешением до 4K при 120 кадрах в секунду.
Улучшения персонажей, текстур и анимации были вручную сделаны Nightdive Studios. Это стало возможным благодаря внедрению усовершенствованного 3D-рендеринга для обновленного освещения и атмосферных эффектов.
ей бы ремейк ане рамастер
Согласен ремейк бы лучше сделали а ремастер,это чисто для фанатов,или для тех кто хочет испытать ностальжи.
Такую крутую игру возьмут сейчас и своей ленью испоганят, отдали бы BB team , они б сделали, как надо) а не это всё, что сейчас было увидено.
Кто первый встал, того и тапки
отличная игра но ремастер это позор и лень разработчиков,нужен ремейк
Помню играл в далеком прошлом в эту игру,еще на третьем пеньке,но до конца проити ее,мне нервов не хватило в итоге,моему другану она так понравилась,что он продолжил за меня и дошел до финала,а я смотрел на его мучения.
// Илья Артемьев
Хорошая вещь, прорывная для своего времени своей открытой концовкой. Я про фильм, игру не знаю. Что-то вроде "Начала" (или как там наши перевели) Нолана, про который спорят до сих пор. Было бы интересно увидеть его в современном графоне. Ладно, я достаточно осчастливила вас на сегодня, пойду Росомаху пересмотрю - и к любимке. Peace out