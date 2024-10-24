Nightdive опубликовала геймплейный трейлер ремастера The Thing

В 1982 году вышел фильм ужасов Нечто, а в 2002 году вышла игра, основанная на этом фильме. Теперь, почти 23 года спустя, выйдет ремастеринговая версию. Она разрабатывается Nightdive Studios.

Новый трейлер The Thing remastered предлагает подробный взгляд на кровавые и беспорядочные события в Outpost #31 и отчаяние, с которым сталкивается команда, когда их спасательная миссия превращается в миссию побега от ужасной, вторгающейся в тела инопланетной угрозы.

Nightdive Studios обновила эту классику для современной эпохи, используя свой фирменный движок KEX Engine, поэтому в нее можно играть на консолях текущего поколения и ПК с разрешением до 4K при 120 кадрах в секунду.

Улучшения персонажей, текстур и анимации были вручную сделаны Nightdive Studios. Это стало возможным благодаря внедрению усовершенствованного 3D-рендеринга для обновленного освещения и атмосферных эффектов.