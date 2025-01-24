The Thing: Remastered получила патч 1.1 с важными исправлениями

Студия Nightdive Studios выпустила патч 1.1 для The Thing: Remastered, вышедшей в декабре 2024 года. Обновление включает множество исправлений, затрагивающих геймплей, графику и стабильность.

Особое внимание было уделено проблемам на Steam Deck: устранена ошибка, из-за которой частота кадров блокировалась на половине частоты обновления экрана при использовании рендерера Vulkan вне клиента Steam. Среди других исправлений: корректировка темпа стрельбы оружия, исправление анимации персонажа Блейка в финальной сцене на уровне с метеостанцией, а также добавление кнопки «Последние» в меню загрузки игры.

The Thing: Remastered является обновленной версией культового шутера 2002 года, вдохновленного одноименным фильмом. Игра сохраняет мрачную атмосферу, сочетая механику страха и доверия с напряженным отрядным геймплеем.