В ремастере The Thing убрали заскриптованные заражения NPC

The Thing: Remastered от Nightdive Studios получит новые подробности на PC Gaming Show: Most Wanted на следующей неделе. Однако в интервью Syfy Wire Марк Аткинсон, директор оригинальной игры, рассказал о значительном изменении: больше никаких заскриптованных заражений для NPC.
В The Thing NPC могли быть инфицированы, что приводило к их превращению в чудовищных существ. Однако даже если вы защищали их во время сражений, они все равно заражались и превращались в рамках заскриптованных сцен.
Заскриптованные вспышки ранее неинфицированных NPC были одной из самых больших жалоб в оригинальных играх. В The Thing: Remastered мы полностью удалили их и вместо этого сделали некоторых NPC более подверженными заражению, и если они все ещё выживают, они настолько травмированы, что съёживаются и «ломаются». «Ломаются» в этом контексте относится к жертвам, входящим в нестабильное состояние, которое может привести к самоубийству, сердечным приступам или нападению на других NPC.
Инженер-программист Nightdive Джош Дауэлл добавил:
Система заражения была реализована и доступна в оригинальной игре, но было несколько мест, где товарищи по отряду могли заразиться и превратиться без причины, что игрокам очень не понравилось. Мы удалили их, поэтому товарищи по отряду могут заразиться только при прямом контакте с монстрами.
The Thing: Remastered выходит на Xbox Series X/S, PS5, PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
всегда их расстреливал незадолго до превращения. реально глупое решение было.
Да меня пугало и прикалывало неожиданное превращение напарника за спиной в монстра с дом
Наверно это можно отнести к плюсам. Когда там уже выход?
Интересное отклонение от оригинала.
жду игру!
В смысле заскриптованы? Так-то это фишка игры была, что ты никогда не знаешь кто перед тобой, в один момент он (персонаж) нормальный, потом что-то типа ПОЙДУ ГЛЯНУ и в 50% случаях он заражается или его уже мимикрировали ... т.ч. в этом был прикол игры, а теперь то как это обыграют? Теперь оно наоборот стало еще больше заскриптовано, ибо по факту теперь в опр. моментах будет происходить трансформация персонажей, которые ДОЛЖНЫ измениться и я чет не думаю, что они возьмут и перелопатят всю механику ради проходного ремастера. Ну или я чёт не так понял ...
Как раз то, что ты уже проверял человека, а в следующей сцене он оказывался нечто, довольно сильно бесит