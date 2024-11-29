В ремастере The Thing убрали заскриптованные заражения NPC

The Thing: Remastered от Nightdive Studios получит новые подробности на PC Gaming Show: Most Wanted на следующей неделе. Однако в интервью Syfy Wire Марк Аткинсон, директор оригинальной игры, рассказал о значительном изменении: больше никаких заскриптованных заражений для NPC.

В The Thing NPC могли быть инфицированы, что приводило к их превращению в чудовищных существ. Однако даже если вы защищали их во время сражений, они все равно заражались и превращались в рамках заскриптованных сцен.

Заскриптованные вспышки ранее неинфицированных NPC были одной из самых больших жалоб в оригинальных играх. В The Thing: Remastered мы полностью удалили их и вместо этого сделали некоторых NPC более подверженными заражению, и если они все ещё выживают, они настолько травмированы, что съёживаются и «ломаются». «Ломаются» в этом контексте относится к жертвам, входящим в нестабильное состояние, которое может привести к самоубийству, сердечным приступам или нападению на других NPC.

Инженер-программист Nightdive Джош Дауэлл добавил:

Система заражения была реализована и доступна в оригинальной игре, но было несколько мест, где товарищи по отряду могли заразиться и превратиться без причины, что игрокам очень не понравилось. Мы удалили их, поэтому товарищи по отряду могут заразиться только при прямом контакте с монстрами.

The Thing: Remastered выходит на Xbox Series X/S, PS5, PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.