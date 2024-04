Подробности Thick as Thieves - игры от создателя Deus Ex

Студия OtherSide Entertainment раскрыла подробности иммерсивного онлайн-симулятора Thick as Thieves в сеттинге фэнтези. Креативный директор проекта — создатель Deus Ex Уоррен Спектор.

Игроки возьмут на себя роль воров и будут охотиться за сокровищами в большом городе. Им придется искать информацию о добыче, взаимодействовать с NPC и окружающим миром.

Разработчики хотят подтолкнуть игроков к общению. Порой выгоднее объединиться с другим вором, чтобы сорвать большой куш. Сокровища нужно не только украсть, но и донести до убежища.

На релизе Thick as Thieves карта будет состоять из нескольких больших кварталов. После выхода в игру добавят еще больше территорий, а позже — новые города. Разработчики обещают выпускать контент раз в три месяца. По большей части обновления будут бесплатными.

По словам Уоррена Спектора, команду не пугают недавние провалы игр-сервисов. Переход иммерсивных симуляторов в онлайн креативный директор считает логичным шагом. Авторы хотят показать, что этот жанр гораздо шире и разнообразнее, чем кажется.

Дата выхода Thick as Thieves пока неизвестна. Одновременно Спектор и студия OtherSide работают над Argos: Riders on the Storm — еще одним многопользовательским иммерсивным симулятором.