Издатель Vertigo Games и разработчик Maze Theory объявили, что стелс-экшен в виртуальной реальности Thief VR: Legacy of Shadow выйдет 4 декабря на PlayStation VR2, SteamVR и Quest 2 и 3.

Город — это место теней, где правят сильные мира сего и которого боятся угнетённые. Его крыши образуют лабиринт над узкими, извилистыми улочками. Городская стража неустанно рыщет, навязывая железную волю барона Улисса Норткреста, тирана, который подавляет восстание прежде, чем оно успевает укорениться.

Вы — Сорока, хитрая воровка, осиротевшая из-за жестокости Норткреста и воспитанная улицами. Воровство — единственный способ выжить. Так продолжается до тех пор, пока вы не находите нечто большее: легендарный артефакт, хранящий наследие прошлого. Используйте захватывающую механику виртуальной реальности, чтобы воровать, уклоняться от преследования и перехитрить силы, контролирующие Город. Раскройте его самые тёмные тайны и разоблачите зловещий заговор, нависший над самим его основанием.