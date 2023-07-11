Авторы This War of Mine рассказали, почему сиквел так и не был создан ©

Несмотря на более чем пятилетний "срок", Frostpunk по-прежнему остается последней работой студии 11 bit. Как известно, в следующем году она получит продолжение. А вот предыдущая работа польского разработчика, This War of Mine, на такое продолжение, видимо, рассчитывать не может.

Почему? Во всяком случае, не потому, что сиквел не будет продаваться. Просто 11 bit studios не хочет создавать то же самое второй раз. И у них так и не появилось достаточно хорошей идеи, которая сделала бы производство This War of Mine 2 оправданным.

Подробнее об этом генеральный директор 11 bit studios Пшемыслав Маршал рассказал в интервьюl

Как я уже говорил, мы не стали бы поступать иначе. Это одна из причин, по которой This War of Mine 2 так и не была сделана. Мы много раз думали об этом, но идея создания еще одной части TWOM так и не была реализована. [...] Нам нравится подход "игры, основанные на идеях". Поэтому на начальном этапе для нас наиболее важна идея, лежащая в основе каждой игры, ее посыл. Это может показаться удивительным, но даже когда мы начинали работу над Frostpunk 2, главной исходной осью была мысль о том, какой будет идея Frostpunk 2 сейчас. Это очень, очень рискованный подход, но в то же время, когда мы начнем работать, я надеюсь, что мы сможем создавать игры, которые очень трудно скопировать. Такие, которые, как TWOM, останутся уникальным опытом, затрагивающим специфические аспекты человечества