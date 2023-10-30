В Throne and Liberty не будет лутбоксов и гачи

Уже давно известно, что Throne and Liberty будет работать по модели Free-To-Play. Однако пока неясно, как NCSoft (и Amazon Games) собирается монетизировать игру. Однако информация из Южной Кореи проливает некоторый свет на этот вопрос.
В Throne and Liberty не будет ни лутбоксов (т.е. обычно платных сундуков со случайными предметами), ни гачи - еще одного рандомного элемента, который известен в первую очередь по Genshin Impact. Однако в Throne and Liberty будет Combat Pass (предметы, не влияющие на баланс игры.
Такие изменения, как утверждает NCSoft, продиктованы тем, что игроки в Европе и Северной Америке не любят "случайные" элементы (лутбоксы, гача), но не возражают против Combat Pass или других небольших микротранзакций, где сразу понятно, за что платишь.
Между тем, на 2 ноября запланирована большая презентация так называемого Launching Showcase, на которой мы должны узнать много важной информации по игре.
Ф2п без доната? Без лутбоксов? Спидран по банкроту игры
Ну, совсем без доната вряд ли будет, но возможно он будет вполне адекватный и щадящий.
Сильное заявление, но играть, я, конечно, не буду.
Ну и зря. Как бы ни ныли, люди любят донат, любят пейтувин. А комбат пассы это все ерунда.
Здравствуйте, это ваш лечащий врач с психоневрологического диспансера, который находится на улице Калинина 12. Мы заинтересованны в вашем возвращении, в наше лечебное заведение.
Ваши санитары опять забыли вколоть пациенту галоперидол - сделайте им выговор