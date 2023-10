В Throne and Liberty не будет лутбоксов и гачи

Уже давно известно, что Throne and Liberty будет работать по модели Free-To-Play. Однако пока неясно, как NCSoft (и Amazon Games) собирается монетизировать игру. Однако информация из Южной Кореи проливает некоторый свет на этот вопрос.



В Throne and Liberty не будет ни лутбоксов (т.е. обычно платных сундуков со случайными предметами), ни гачи - еще одного рандомного элемента, который известен в первую очередь по Genshin Impact. Однако в Throne and Liberty будет Combat Pass (предметы, не влияющие на баланс игры.



Такие изменения, как утверждает NCSoft, продиктованы тем, что игроки в Европе и Северной Америке не любят "случайные" элементы (лутбоксы, гача), но не возражают против Combat Pass или других небольших микротранзакций, где сразу понятно, за что платишь.

Между тем, на 2 ноября запланирована большая презентация так называемого Launching Showcase, на которой мы должны узнать много важной информации по игре.