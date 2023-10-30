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об игре
Throne and Liberty 2024 г.
6.8 89 оценок

В Throne and Liberty не будет лутбоксов и гачи

Procy_on
Новости

Уже давно известно, что Throne and Liberty будет работать по модели Free-To-Play. Однако пока неясно, как NCSoft (и Amazon Games) собирается монетизировать игру. Однако информация из Южной Кореи проливает некоторый свет на этот вопрос.

В Throne and Liberty не будет ни лутбоксов (т.е. обычно платных сундуков со случайными предметами), ни гачи - еще одного рандомного элемента, который известен в первую очередь по Genshin Impact. Однако в Throne and Liberty будет Combat Pass (предметы, не влияющие на баланс игры.

Такие изменения, как утверждает NCSoft, продиктованы тем, что игроки в Европе и Северной Америке не любят "случайные" элементы (лутбоксы, гача), но не возражают против Combat Pass или других небольших микротранзакций, где сразу понятно, за что платишь.

Между тем, на 2 ноября запланирована большая презентация так называемого Launching Showcase, на которой мы должны узнать много важной информации по игре.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
-zotik-

Ф2п без доната? Без лутбоксов? Спидран по банкроту игры

2
AndralStormborn

Ну, совсем без доната вряд ли будет, но возможно он будет вполне адекватный и щадящий.

0
Protocol10

Сильное заявление, но играть, я, конечно, не буду.

0
Twiceasniceasguys

Ну и зря. Как бы ни ныли, люди любят донат, любят пейтувин. А комбат пассы это все ерунда.

-5
СнопакДоминатор

Здравствуйте, это ваш лечащий врач с психоневрологического диспансера, который находится на улице Калинина 12. Мы заинтересованны в вашем возвращении, в наше лечебное заведение.

5
AndralStormborn СнопакДоминатор

Ваши санитары опять забыли вколоть пациенту галоперидол - сделайте им выговор

0