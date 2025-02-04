Разработчики Thronefall выпустили финальное обновление для своей минималистичной стратегии

Разработчики Thronefall выпустили финальное обновление для своей минималистичной tower defense стратегии. Игра, разработанная Grizzly Games, вышла в раннем доступе в 2023 году, а в октябре 2024 получила полноценный релиз на PC и Nintendo Switch. Теперь студия объявила о завершении работы над проектом, но обещает поддерживать игру в случае необходимости.

Обновление 2.11 добавляет 12 новых мини-режимов, предлагающих уникальные геймплейные испытания. Среди них:

True Endless — игроки защищают карту Totend от бесконечных волн врагов.

Reverse Siege — режим осады, где игрок атакует базу противника.

Summoner Gold — зарабатывайте золото с помощью кругов призыва.

Спасибо за невероятное путешествие, и какое это было путешествие. Спасибо за конструктивные отзывы и поддержку с момента запуска игры в раннем доступе. Вы сделали потрясающую работу, и служить вам было очень приятно. Это не прощание, мы еще увидимся с вами в Thronefall или в любой другой игре!

Помимо этого, обновление включает исправления багов и улучшения качества жизни. Теперь Grizzly Games сосредоточены на новом проекте, но фанаты Thronefall могут быть уверены, что игра останется в рабочем состоянии.