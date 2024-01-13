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Timberborn 16.09.2021
Симулятор, Другой симулятор, Экономика, Строительство
7.7 69 оценок

Бобровый градостроительный симулятор Timberborn получит 5-е крупное обновление 18 января

monk70
Новости

Разработчик Lumberpunk Citybuilder предложит новые испытания даже для самых опытных игроков бобрового градостроительного симулятора Timberborn с выходом пятого крупного обновления 18 января.

Загрязнение под названием «Плохая вода» вытекает из остатков человеческих построек, загрязняя ваши запасы воды, убивая ваши посевы и вызывая болезни ваших бобров. Используйте новые гидротехнические инструменты, специфичные для каждой фракции, в сочетании с существующими плотинами, шлюзами и насосами, чтобы сдержать загрязнение и помочь вашим бобрам процветать.

Особенности:

  • Источники плохой воды. Плохая вода течет из определенных точек, загрязняя вашу реку. Степень загрязнения по-разному влияет на ваших бобров и посевы.
  • Сезон приливов: приливы присоединятся к сезонам засухи и дождей, заменив чистую реку загрязненной водой.
  • Штабелируемая вертикальная архитектура: стройте высокие бобровые города со штабелируемыми зданиями и дорожками.
  • Гидротехника. Управляйте физикой воды и лепите реку, чтобы орошать свою землю.
  • Две фракции бобра: классические народные хвосты и научно обоснованные железнозубы — под вашим командованием.
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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

и такое бывает?

1
Wolfenstein

смех, раньше за двенадцать баксов можно было пачку дисков с хитами в лицензии взять а терь берешь бобровый кал на стым свалке, гг индустрия

0
кум кумич

Сперва подумал очепятка)

0