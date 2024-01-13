Бобровый градостроительный симулятор Timberborn получит 5-е крупное обновление 18 января

Разработчик Lumberpunk Citybuilder предложит новые испытания даже для самых опытных игроков бобрового градостроительного симулятора Timberborn с выходом пятого крупного обновления 18 января.
Загрязнение под названием «Плохая вода» вытекает из остатков человеческих построек, загрязняя ваши запасы воды, убивая ваши посевы и вызывая болезни ваших бобров. Используйте новые гидротехнические инструменты, специфичные для каждой фракции, в сочетании с существующими плотинами, шлюзами и насосами, чтобы сдержать загрязнение и помочь вашим бобрам процветать.
Особенности:
- Источники плохой воды. Плохая вода течет из определенных точек, загрязняя вашу реку. Степень загрязнения по-разному влияет на ваших бобров и посевы.
- Сезон приливов: приливы присоединятся к сезонам засухи и дождей, заменив чистую реку загрязненной водой.
- Штабелируемая вертикальная архитектура: стройте высокие бобровые города со штабелируемыми зданиями и дорожками.
- Гидротехника. Управляйте физикой воды и лепите реку, чтобы орошать свою землю.
- Две фракции бобра: классические народные хвосты и научно обоснованные железнозубы — под вашим командованием.
и такое бывает?
смех, раньше за двенадцать баксов можно было пачку дисков с хитами в лицензии взять а терь берешь бобровый кал на стым свалке, гг индустрия
Сперва подумал очепятка)