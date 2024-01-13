Бобровый градостроительный симулятор Timberborn получит 5-е крупное обновление 18 января

Разработчик Lumberpunk Citybuilder предложит новые испытания даже для самых опытных игроков бобрового градостроительного симулятора Timberborn с выходом пятого крупного обновления 18 января.

Загрязнение под названием «Плохая вода» вытекает из остатков человеческих построек, загрязняя ваши запасы воды, убивая ваши посевы и вызывая болезни ваших бобров. Используйте новые гидротехнические инструменты, специфичные для каждой фракции, в сочетании с существующими плотинами, шлюзами и насосами, чтобы сдержать загрязнение и помочь вашим бобрам процветать.

Особенности: