Соавтор TimeSplitters заявил, что, скорее всего, больше не будет заниматься франшизой

Сооснователь Free Radical Design и соавтор TimeSplitters Стив Эллис заявил, что недавнее закрытие студии — это "скорее всего конец" его участия в легендарной FPS-франшизе.

В новом интервью GamesIndustry.biz Эллис говорит, что закрытие отмененного проекта TimeSplitters стало для него "большим разочарованием", и что он не знает, что нужно сделать, чтобы снова заинтересовать его в работе над франшизой.

Он также вдается в подробности о том, как выглядела бы новая TimeSplitters студии, и, похоже, она была бы немного другой, хотя Эллис говорит, что "надеется, что она удовлетворит всех".

Ранее в этом месяце бывший сотрудник Free Radical Роб Стептоу (Rob Steptoe), работавший в компании над арт-дизайном, опубликовал кадры, которые, по его словам, представляют собой игру TimeSplitters, над которой студия работала до своего закрытия.

Однако в интервью GI.biz Эллис говорит, что эта игра "не была той, над которой мы работали, когда нас закрыли". На кадрах была показана игра, очень похожая на хитовую Fortnite от Epic Games, и Эллис заявил, что клонировать эту игру "было бы бессмысленно, так что мы не этим занимались".

По его словам, концепция, над которой на самом деле работала команда, "сильно отличалась" от тех кадров, которые представляют собой раннюю версию проекта.

Тем не менее, похоже, что готовый продукт не был бы TimeSplitters в том виде, в котором мы его знали; Эллис заявил, что важно угодить фанатам, но "нельзя сделать прибыльную игру, продавая ее только этим парням".

Когда речь заходит о портировании или ремастеринге TimeSplitters 2 - а Эллис рассказал что его просили сделать это бесчисленное количество раз, — по словам соучредителя Free Radical, это не так просто, как можно подумать.

По его словам, студии ожидают, что ремастеры будут "быстрыми и дешевыми", но приведение огромного количества персонажей и активов TimeSplitters в соответствие с современными стандартами будет стоить очень дорого.