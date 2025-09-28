Финал "Зайчика" выйдет зимой: пятый эпизод станет самым мрачным в серии

Российская студия Saikono подтвердила, что заключительный эпизод визуальной новеллы «Зайчик» выйдет этой зимой. Анонс сопровождался атмосферным live-action трейлером, подчеркивающим мрачный настрой будущей главы.
По словам авторов, пятая часть уже превысила по объему все предыдущие эпизоды вместе взятые. Игроков ждут новые локации — от кровавой поляны до зловещего Волшебного Леса. Финал обещает быть заметно жестче и мрачнее, а выборы — еще более трудными.
Разработчики подчеркивают: каждое решение, принятое в прошлых эпизодах, повлияет на финал. Сейчас готово около 90% контента, впереди лишь финальная полировка перед релизом.
Играл только первые 2 эпизода, но надеюсь по итогу выборы будут действительно влиять на развитие сюжета, а не как первые 3 сезона игры Ходячих , где выбор меняет только несколько строк диалогов, а финал один и тот же.
Со слов разработчика, не просто зимой, а именно в этом году:
https://steamcommunity.com/app/1421250/discussions/0/592906052488593794/
Скорее всего, планируют до рождественской распродажи, так сказать, самого удачного времени для издателей.
Хотя схожих слов было предостаточно. 10% за пару месяцев?! Ну, не знаю, посмотрим, еще в каком техническом состоянии появится. За два года после релиза четвертого эпизода до сих пор некоторые баги не исправили, например, связанные с теми же ачивками.
3 года делать 5й эпизод, на 30 минут - это конечно... мда
А как же фарш из той девки?