Финал "Зайчика" выйдет зимой: пятый эпизод станет самым мрачным в серии

Российская студия Saikono подтвердила, что заключительный эпизод визуальной новеллы «Зайчик» выйдет этой зимой. Анонс сопровождался атмосферным live-action трейлером, подчеркивающим мрачный настрой будущей главы.

По словам авторов, пятая часть уже превысила по объему все предыдущие эпизоды вместе взятые. Игроков ждут новые локации — от кровавой поляны до зловещего Волшебного Леса. Финал обещает быть заметно жестче и мрачнее, а выборы — еще более трудными.

Разработчики подчеркивают: каждое решение, принятое в прошлых эпизодах, повлияет на финал. Сейчас готово около 90% контента, впереди лишь финальная полировка перед релизом.