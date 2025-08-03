Titan Quest 2 уверенно стартовала в Steam и на Twitch

Titan Quest 2 от студии Grimlore Games совсем недавно появилась в «Раннем доступе» в Steam, но уже успела произвести немало шума. К игре наблюдается большой интерес как со стороны игроков, так и со стороны стримеров, да и отзывы на данный момент достаточно хорошие.

В день запуска за Titan Quest 2 наблюдали более 100 тысяч зрителей (100544) на Twitch и почти 27 тысяч одновременных игроков (26992) в Steam за сутки. Сейчас игра занимает второе место в списке самых продаваемых игр в Steam. Рейтинг от игроков раннего доступа в Steam - «очень положительный». Среди достоинств игры многие отмечают захватывающую кампанию и геймплей.

Для игры, вокруг которой не было ни громких отсчетов, ни большого ажиотажа, это весьма обнадеживающие цифры. Совершенно очевидно, что Titan Quest 2 удалось найти свою аудиторию, и, что еще важнее, людям явно понравилось то, что уже есть в игре.

Сейчас Titan Quest 2 неплохо себя чувствует в Early Access, и если THQ Nordic удастся сохранить этот импульс благодаря регулярным обновлениям, изменениями баланса и обещанными элементами (вроде мультиплеера и крафтинга), то полная версия может стать чем-то действительно выдающимся.