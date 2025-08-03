ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Titan Quest 2 01.08.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
8.5 406 оценок

Titan Quest 2 уверенно стартовала в Steam и на Twitch

Gruz_ Gruz_

Titan Quest 2 от студии Grimlore Games совсем недавно появилась в «Раннем доступе» в Steam, но уже успела произвести немало шума. К игре наблюдается большой интерес как со стороны игроков, так и со стороны стримеров, да и отзывы на данный момент достаточно хорошие.

В день запуска за Titan Quest 2 наблюдали более 100 тысяч зрителей (100544) на Twitch и почти 27 тысяч одновременных игроков (26992) в Steam за сутки. Сейчас игра занимает второе место в списке самых продаваемых игр в Steam. Рейтинг от игроков раннего доступа в Steam - «очень положительный». Среди достоинств игры многие отмечают захватывающую кампанию и геймплей.

Для игры, вокруг которой не было ни громких отсчетов, ни большого ажиотажа, это весьма обнадеживающие цифры. Совершенно очевидно, что Titan Quest 2 удалось найти свою аудиторию, и, что еще важнее, людям явно понравилось то, что уже есть в игре.

Сейчас Titan Quest 2 неплохо себя чувствует в Early Access, и если THQ Nordic удастся сохранить этот импульс благодаря регулярным обновлениям, изменениями баланса и обещанными элементами (вроде мультиплеера и крафтинга), то полная версия может стать чем-то действительно выдающимся.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

При покупки игры сейчас когда она в раннем доступе её нужно будет покупать ещё раз при выходе или нет? // Славик Зенкин

2
Talendor3

нет, это же не скайрим

3
Пользователь ВКонтакте

Не нужно // Максим Беспалов

InkubatorKlef

ты че гонишь,купил,и она твоя,просто будут патчить и когда-нибудь релизнут,при релизе цену поднимут разве-что для тех, кто не купил

Генерал Анатолий

Подождем релиза