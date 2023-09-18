Восстановление работы серверов привело к росту аудитории Titanfall 2 в сервисе Steam ©

После того, как 15 сентября в Steam вышло обновление, в результате чего был восстановлен многопользовательский режим, количество людей, одновременно играющих в Titanfall 2, значительно увеличилось.

При этом стоит отметить, что одновременно с выходом обновления в Steam действует 90%-ная скидка на игру, то есть в настоящее время Titanfall 2 можно купить всего за 2,99 евро. Значит, новый всплеск числа одновременных игроков следует рассматривать как следствие сразу двух удачных шагов со стороны Electronic Arts и Respawn Entertainment. Однако возрождение мультиплеера лишь укрепило уже сложившуюся тенденцию, о чем свидетельствуют данные, представленные SteamDB.

По данным SteamDB, максимальное количество одновременных игроков достигло показателя в 23 234 человек, вплотную приблизившись к абсолютному максимуму двухлетней давности, который достигал показателя в 27 631 человек.

Согласно различным ресурсам, занимающимся отслеживанием продаж, в настоящее время в Steam насчитывается более 4 млн. владельцев Titanfall 2, а некоторые утверждают о более чем 5 млн. игроков. Также за последние 30 дней Titanfall 2 получила порядка 9000 новых отзывов, из которых 95% - положительные.