Представлен дебютный трейлер мрачного рогалика To Kill a God

Издатель Mad Mushroom и студия Glitch Factory анонсировали новый roguelike-экшен To Kill a God. Игра выйдет на ПК этой зимой, а демоверсия уже доступна в Steam.

События развернутся в Спирали Смерти — мрачном проклятом царстве, где воины вновь и вновь переживают цикл битвы, гибели и возрождения. Главный герой — странник, мечтающий разорвать этот адский круг. Но чтобы выбраться, ему предстоит убить самого бога, охраняющего выход.

Игроков ждет уникальная система прокачки: дерево навыков в To Kill a God представляет собой карту, по которой нужно прокладывать свой путь, определяя стиль боя и развитие персонажа. Само сражение обещает быть стремительным и жестким, где успех зависит от точного тайминга и умения адаптироваться.

Каждый путешественник в игре обладает своим набором умений — ближний бой, дистанционные атаки или магия. Возможности кастомизации практически безграничны: собирайте лут, комбинируйте умения, экспериментируйте с улучшениями и стройте свою уникальную сборку.

To Kill a God приглашает игроков в извращённый мир, полный забытой магии, безумных культов и полубогов-тиранов. Выживание здесь — не цель, а необходимость.