Нарисованное от руки фото-приключение TOEM вышло на консолях Xbox ©

Something We Made представили свою игру TOEM, получившую награду BAFTA, на Xbox Series S|X и Xbox One, которая будет доступна в рамках Xbox Game Pass и PC Game Pass. В прошлом году команда выпустила новое бесплатное обновление, которое включало в игру совершенно новый регион, а также новые квесты, секреты и мини-игры.

Первоначально TOEM была выпущена 17 сентября 2021 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК в Steam, Humble и Epic Games Store. Команда Something We Made получила премию BAFTA за лучший дебют 2022 года.

Отправляйтесь в восхитительную экспедицию и используйте свой фотографический глаз, чтобы раскрыть тайны волшебного TOEM в этой приключенческой игре, нарисованной от руки. Общайтесь с причудливыми персонажами, решайте их проблемы, делая красивые фотографии, и пробирайтесь сквозь расслабляющий пейзаж.