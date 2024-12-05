Показаны новые тизеры уличных гонок - Tokyo Xtreme Racer

Разработчики Genki продолжают дразнить игроков показывая концепт будущей игры: уличные гонки, тюнинг и японские автомобили! Соревнуйтесь, устройте самый большой шторм, встряхните Токио рёвом своего движка и совершите путешествие о котором вы всегда мечтали! Заставьте себя стать лучшим гонщиком! Но не всё сводится к тому, чтобы быть быстрее всех, нужно уметь насладиться комфортным и расслабляющим опытом от вождения японской классики, проникнуться вайбом нулевых, гоняйте в своём собственном темпе, в той части Токио которая вам больше всего нравится, в одиночку, с друзьями или случайными людьми. Игра выйдет в следующем году на ПК.
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об игре
Tokyo Xtreme Racer 2025 г.
7.2 10 оценок
2025 г.
Напомнило осовремененную версию SRS. Глянем)
на мобилки чтоли?
Надеюсь будет гораздо лучше чем CarX Street где особо игру не изменили с мобильной версии, ещё нужно бесконечно гриндить, будто игра условная бесплатная а за игру требуют деньги, ещё управления такое себе, управляешь утюгом.
По тизеру выглядит сомнительно, мультяшно, но в таки играх очень много решает физика.
Тойота перестала бояться уличных гонок? Очень неожиданно увидеть лицензионную супру, т.к. производитель отказывал в лицензии в последнее время всем играм, где был намек на нелегальность
Вот это мы ждём. Если Genki сделают, как умеют, это будет легендарно. Эта серия игр, конечно, не для всех, но своя ниша у неё всегда была. Не одному же Night Runners пытаться всё это вытащить.
Шикарно.