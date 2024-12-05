Показаны новые тизеры уличных гонок - Tokyo Xtreme Racer

Разработчики Genki продолжают дразнить игроков показывая концепт будущей игры: уличные гонки, тюнинг и японские автомобили! Соревнуйтесь, устройте самый большой шторм, встряхните Токио рёвом своего движка и совершите путешествие о котором вы всегда мечтали! Заставьте себя стать лучшим гонщиком! Но не всё сводится к тому, чтобы быть быстрее всех, нужно уметь насладиться комфортным и расслабляющим опытом от вождения японской классики, проникнуться вайбом нулевых, гоняйте в своём собственном темпе, в той части Токио которая вам больше всего нравится, в одиночку, с друзьями или случайными людьми. Игра выйдет в следующем году на ПК.