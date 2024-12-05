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Tokyo Xtreme Racer 2025 г.
Гонки, Автомобили
7.2 10 оценок

Показаны новые тизеры уличных гонок - Tokyo Xtreme Racer

Pavel Rally
Новости

Разработчики Genki продолжают дразнить игроков показывая концепт будущей игры: уличные гонки, тюнинг и японские автомобили! Соревнуйтесь, устройте самый большой шторм, встряхните Токио рёвом своего движка и совершите путешествие о котором вы всегда мечтали! Заставьте себя стать лучшим гонщиком! Но не всё сводится к тому, чтобы быть быстрее всех, нужно уметь насладиться комфортным и расслабляющим опытом от вождения японской классики, проникнуться вайбом нулевых, гоняйте в своём собственном темпе, в той части Токио которая вам больше всего нравится, в одиночку, с друзьями или случайными людьми. Игра выйдет в следующем году на ПК.

17
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Напомнило осовремененную версию SRS. Глянем)

7
SULIK 712

на мобилки чтоли?

1
kotasha

Надеюсь будет гораздо лучше чем CarX Street где особо игру не изменили с мобильной версии, ещё нужно бесконечно гриндить, будто игра условная бесплатная а за игру требуют деньги, ещё управления такое себе, управляешь утюгом.

0
NargrubWal

По тизеру выглядит сомнительно, мультяшно, но в таки играх очень много решает физика.

0
andrew.gan.7370

Тойота перестала бояться уличных гонок? Очень неожиданно увидеть лицензионную супру, т.к. производитель отказывал в лицензии в последнее время всем играм, где был намек на нелегальность

0
Some_Random_Name

Вот это мы ждём. Если Genki сделают, как умеют, это будет легендарно. Эта серия игр, конечно, не для всех, но своя ниша у неё всегда была. Не одному же Night Runners пытаться всё это вытащить.

0
Sider999

Шикарно.

-1