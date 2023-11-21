Разработчики новой Tomb Raider потеряли 10% сотрудников из-за странной политики Embracer Group

Шведская компания Embracer Group продолжает свою весьма странную политику по сокращению опытных разработчиков и обычных сотрудников, вместо того чтобы выпускать новые проекты. На днях стало известно, что последняя волна увольнений затронула более 900 работников. И как выяснилось, больше всего от сокращений пострадали авторы серии Tomb Raider, которые в настоящее время должны работать над новой частью.

Согласно последней информации от СМИ, из-за политики Embracer Group страдает больше всего студия Crystal Dynamics, создавшая последние игры в серии Tomb Raider. Руководство компании вынуждено сокращать штат сотрудников, который и так нельзя назвать большим, отмечают журналисты. Таким образом, команда разработчиков новой Tomb Raider потеряла уже более 10% от общего числа работников за прошлый год. Под сокращение попали как менеджеры, так и узконаправленные специалисты, что вызывает серьезные опасения относительно будущего франшизы Tomb Raider.

Также ходят слухи, что все сотрудники в Free Radical Design были уволены, а Embracer закрыла новый Timesplitters. И это происходит в то время, когда Dead Island 2 получил прибыль после нескольких лет разработки, а Payday 3 уже приносит доход, несмотря на проблемный запуск.