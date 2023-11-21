Разработчики новой Tomb Raider потеряли 10% сотрудников из-за странной политики Embracer Group

Шведская компания Embracer Group продолжает свою весьма странную политику по сокращению опытных разработчиков и обычных сотрудников, вместо того чтобы выпускать новые проекты. На днях стало известно, что последняя волна увольнений затронула более 900 работников. И как выяснилось, больше всего от сокращений пострадали авторы серии Tomb Raider, которые в настоящее время должны работать над новой частью.
Согласно последней информации от СМИ, из-за политики Embracer Group страдает больше всего студия Crystal Dynamics, создавшая последние игры в серии Tomb Raider. Руководство компании вынуждено сокращать штат сотрудников, который и так нельзя назвать большим, отмечают журналисты. Таким образом, команда разработчиков новой Tomb Raider потеряла уже более 10% от общего числа работников за прошлый год. Под сокращение попали как менеджеры, так и узконаправленные специалисты, что вызывает серьезные опасения относительно будущего франшизы Tomb Raider.
Также ходят слухи, что все сотрудники в Free Radical Design были уволены, а Embracer закрыла новый Timesplitters. И это происходит в то время, когда Dead Island 2 получил прибыль после нескольких лет разработки, а Payday 3 уже приносит доход, несмотря на проблемный запуск.
Походу новой Лары не видать,а если и сделают то видимо уровень будет уже совсем не тот,последняя Лара была максимально близка к оригинальным играм,было очень много интересных гробниц,и вообще упор был на исследование локаций,в режиме выживания был максимальный челендж,гробницы проходились значительно интересней.
Калифорнийский разработчик. Ждать что то хорошего не придется
а чо было хорошего то? первая часть разве что перезапуска
остальное дичь лютая, лара плоская как доска, без своих именитых костюмов с секси фигурой и Писталетов и одета как бабка в паранжу то пончо на пару с родителями разрабов из племени ватуту, и этот сраный лук который всегда в самом начале сделан из gовна и колчан позади, твари они неумытые
На сколько я помню разрабы вообще говорили что та третья игра станет вообще последней.
Согласен, первая игра перезапуска была интересной, а последующие это эксплуатирование идеи первого перезапуска, вторую часть вообще многие ругали, а как по мне третья совсем не то.
в rise of the tomb raider понравилось открывать достижения и онлайн миссия многодневное выживание на морозе в зимнем лесу
Почему увольняют?
По квотам набрать хотят?
Ну-ну...