В сети сравнили официальный и фанатский ремастеры Tomb Raider

Автор YouTube-канала Cycu1 покадрово сравнил между собой два ремастера первой Tomb Raider — официальный, который выйдет в составе сборника Tomb Raider 1-3 Remastered, и фанатский, созданный при помощи инструмента NVIDIA RTX Remix. Первую версию энтузиаст запускал на PlayStation 5, вторую — на PC с видеокартой GeForce RTX 4080 в разрешении 4K и 60 FPS.
Оказалось, что система освещения, которую использовали авторы официальной коллекции переизданий, не дотягивает до трассировки пути в версии с RTX Remix. В то же время модели персонажей в Tomb Raider 1-3 Remastered выглядят лучше, чем в фанатской работе.
Сборник ремастеров выйдет 14 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Все три части будут переведены на русский язык, включая озвучку. Геймеры смогут в любой момент свободно переключаться между старой и новой графикой, а также менять управление с гибкого на неповоротливое и наоборот.
Ну и ? ремастер лучше, официальный.
Так и есть. Но это не говорит что ремастер дотягивает хоть в чем-то до современных стандартов.
Никто не говорил о современных "стандартах" и я не знаю что вы вкладываете в это понятие. Почти все современные игры дерьмо. Вы про эти "стандарты" ?
"фанатский ремастер" это тупо лучи на оригинальной игре без новых моделек и ретекстур, официальный ремастер норм
Освещение явно в фанатском лучше за счёт RTX, но я предпочту официальный, так как в официальном, модельки лучше, текстуры и управление современное есть. Фанат ещё факелов напихал в пещере, интересно кто их разжёг до прихода туда Лары. Почему в ремастере не додумались фонарик дать Ларе, вот, Фанат додумался.
Накатить на ремастер ртх ремикс и всё.
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С помощью ремикса опять не получилось ничего внятного, ручная работа намного лучше
Tomb Raider 1-3 Remastered Это не только, точнее сказать не сколько улучшение графики, это три игры с дополнениями, адаптированно под современные системы, с улучшенным управлением, достижениями , официальным переводом, облачными сохраненными, фото режим и прочими современными прелестями. А NVIDIA RTX Remix старая игра со всеми проблемами и большими системными требованиями
Слева лучше. Справа девка слишком тощая и коса как приклеенная.
Мне справа понравился чем то изначально, но слева попа симпатичнее.
На одном ток кадре из превью видно, что у фан ремастера пересветы и кислота в глаза, как и в кучех таких же однообразных ремастеров
Жду релиз официального и буду проходить
Этот RTX все белым мыльным светом залил. Отвратительная картинка. пересветленная и неестественная.
Включая озвучку? Да лан.
С освещением и фонариком конечно гораздо комфортнее играть да и смотрится намного лучше с различными источниками света.
Сам сейчас в Ларочку играю.
играю
Под столом рукой?