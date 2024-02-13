В сети сравнили официальный и фанатский ремастеры Tomb Raider

Автор YouTube-канала Cycu1 покадрово сравнил между собой два ремастера первой Tomb Raider — официальный, который выйдет в составе сборника Tomb Raider 1-3 Remastered, и фанатский, созданный при помощи инструмента NVIDIA RTX Remix. Первую версию энтузиаст запускал на PlayStation 5, вторую — на PC с видеокартой GeForce RTX 4080 в разрешении 4K и 60 FPS.

Оказалось, что система освещения, которую использовали авторы официальной коллекции переизданий, не дотягивает до трассировки пути в версии с RTX Remix. В то же время модели персонажей в Tomb Raider 1-3 Remastered выглядят лучше, чем в фанатской работе.

Сборник ремастеров выйдет 14 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Все три части будут переведены на русский язык, включая озвучку. Геймеры смогут в любой момент свободно переключаться между старой и новой графикой, а также менять управление с гибкого на неповоротливое и наоборот.