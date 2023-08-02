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об игре
Tomb Raider (2013) 05.03.2013
9 5 642 оценки

Лару Крофт превратили в уникальную секс-куклу, которая восхищает своим реализмом

Simple Jack
Новости

Компания Game Lady выпустила секс-куклу с внешностью Лары Крофт из перезапуска серии игр Tomb Raider.

В комплекте к силиконовой красавице-разрушительнице гробниц предоставляются аксессуары, включающие кирку, лук, амулет и нож. Вес секс-куклы составляет 38,5 кг, а её рост равен 166 см. Стоимость такой куклы 260 тысяч рублей.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Сyberpunk

У меня вопрос. Допустим человек попользовался этой куклой, затем нашел настоящую девушку, а от куклы решил избавится. Но как это сделать? На помойку её просто так не понесешь ведь... Нет, конечно, можно завернуть в одеяло и ночью как-то вынести, но если кто увидит - подумает что ты кого-то кокнул... Она же выглядит, как настоящая 🤣

5
malars0

устроить ее на работу вахтером и забирать зп с карты

6
Сyberpunk malars0

В таком случае, можно и на панель, а клиентам говорить, что она пьяная 🤣

3
StingerV

Зачем от ней избалятся, будет совместная игрушка, можно как украшение в углу поставить в каком нибудь по типу горшка с цветами

1
Сyberpunk StingerV

Мне кажется, что если Девушка узнает о такой игрушке, то будет примерно так:

2
hpi

Облил бензином и подпалил.

1
Moridine

Требуем ее в призах на пг!

3
Мур Мур lamour

Дадут тебе после теста 🙃

-1
StingerV

Вот серъёзно, может кому то смешно конечно, но мысли иногда такие что хотелось бы подобные куклы преобрести и попробовать и понять что это такое и как оно вообще всё это, ведь люди да же и с девушкой пользуются какими нибудь игрушками, дак почему бы не развлется и с этими игрушками, это ведь не значит что это замена живой девушки, это игрушка для развлечения вместе с живой дувушкой, ну в принципе вы меня поняли, не у всех фантазия есть или хорошая, но есть те у кого фантазия просто зашкаливает и эти игрушки в самый раз чтоб расширить свою фантазию, ведь сам дома такие игрушки не смастеришь, а если такое создано то купить не проблема если нужно

2
gliga142

я думаю ощущения как и посмотреть ролики с руль34 про какого то персонажа

0
VELENA-RU

Мам это для учебы.

0
gliga142

Похожа ппц - интересно какие ощущения ))) Типа в чате , да я эту Лару .. ))

-1
hpi

Человечество продолжало деградировать. Подождать ещё немного и можно захватывать планету.

-1
hatenemy

Почему сиськи не треугольные

-2
zjkjt

"Лары Крофт из перезапуска серии игр Tomb Raider"

-5
hatenemy zjkjt

Неканон

0
kityara35 zjkjt

В перезапуске их не было почти, а тут прям глаз радует.

0
gliga142

верхняя часть пачки кефира + лифчик побольше и будут !!

0
SOLUS5678

Наконец то дождались!!!! Жаль рост маловат а так очень симпатичная.

-2
Protocol10

Кто-то ведь её будет трахать скоро, да еще и по несколько раз на дню.

-3
hatenemy

Это для учебы

16
Omnia Smirnow hatenemy

Для учебного секса!

0