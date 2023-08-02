Лару Крофт превратили в уникальную секс-куклу, которая восхищает своим реализмом

Корабль, на котором путешествует молоденькая расхитительница гробниц, попадает в мощный шторм. В итоге судно терпит крушение. На утро Лара Крофт очухивается от морской тряски и обнаруживает, что попала на загадочный японский остров, набитый под завязку всякими мистическим существами и руинами. Теперь от нашей юной и неопытной героини требуется лишь одно – выжить любой ценой на проклятом клочке суши и при удачном стечении обстоятельств выбраться с него.



Разработчики из Crystal Dynamics не стесняются сыпать фразами в духе «Забудьте все, что вы знали о Tomb Raider» и «в новой игре будет рассказана история становления Лары Крофт». С жанром, правда, никаких изменений – приключенческий экшен от третьего лица. Разве что в новой игре нас ждет переосмысленная акробатическая система и в меру большой открытый мир.



В целом, игровой процесс Tomb Raider строится на схватках с врагами, решении головоломок и изучении мира. К основным нововведениям можно отнести систему укрытий, побочные задания и многопользовательский режим «для галочки».