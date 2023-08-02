Лару Крофт превратили в уникальную секс-куклу, которая восхищает своим реализмом

Компания Game Lady выпустила секс-куклу с внешностью Лары Крофт из перезапуска серии игр Tomb Raider.
В комплекте к силиконовой красавице-разрушительнице гробниц предоставляются аксессуары, включающие кирку, лук, амулет и нож. Вес секс-куклы составляет 38,5 кг, а её рост равен 166 см. Стоимость такой куклы 260 тысяч рублей.
У меня вопрос. Допустим человек попользовался этой куклой, затем нашел настоящую девушку, а от куклы решил избавится. Но как это сделать? На помойку её просто так не понесешь ведь... Нет, конечно, можно завернуть в одеяло и ночью как-то вынести, но если кто увидит - подумает что ты кого-то кокнул... Она же выглядит, как настоящая 🤣
устроить ее на работу вахтером и забирать зп с карты
В таком случае, можно и на панель, а клиентам говорить, что она пьяная 🤣
Зачем от ней избалятся, будет совместная игрушка, можно как украшение в углу поставить в каком нибудь по типу горшка с цветами
Мне кажется, что если Девушка узнает о такой игрушке, то будет примерно так:
Облил бензином и подпалил.
Требуем ее в призах на пг!
Дадут тебе после теста 🙃
Вот серъёзно, может кому то смешно конечно, но мысли иногда такие что хотелось бы подобные куклы преобрести и попробовать и понять что это такое и как оно вообще всё это, ведь люди да же и с девушкой пользуются какими нибудь игрушками, дак почему бы не развлется и с этими игрушками, это ведь не значит что это замена живой девушки, это игрушка для развлечения вместе с живой дувушкой, ну в принципе вы меня поняли, не у всех фантазия есть или хорошая, но есть те у кого фантазия просто зашкаливает и эти игрушки в самый раз чтоб расширить свою фантазию, ведь сам дома такие игрушки не смастеришь, а если такое создано то купить не проблема если нужно
я думаю ощущения как и посмотреть ролики с руль34 про какого то персонажа
Мам это для учебы.
Похожа ппц - интересно какие ощущения ))) Типа в чате , да я эту Лару .. ))
Человечество продолжало деградировать. Подождать ещё немного и можно захватывать планету.
Почему сиськи не треугольные
"Лары Крофт из перезапуска серии игр Tomb Raider"
Неканон
В перезапуске их не было почти, а тут прям глаз радует.
верхняя часть пачки кефира + лифчик побольше и будут !!
Наконец то дождались!!!! Жаль рост маловат а так очень симпатичная.
Кто-то ведь её будет трахать скоро, да еще и по несколько раз на дню.
Это для учебы
Для учебного секса!