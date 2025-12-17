ЧАТ ИГРЫ
Tomb Raider 05.03.2013
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
Перезапуск Tomb Raider (2013) выйдет на iOS и Android

Gruz_ Gruz_

Feral Interactive анонсировала, что Tomb Raider, перезапуск серии 2013 года и первая часть «Survivor Trilogy», выйдет 12 февраля 2026 года на iOS и Android.

Анонс сопровождался открытием предзаказов в Google Play Store и App Store по цене 15,99 евро, а также трейлером, знакомящим с игровым процессом на мобильных устройствах. Кроме базовой игры, в цену входят 12 пакетов DLC, дополняющих игру улучшениями, нарядами и бонусным испытанием Challenge Tomb.

Команда Feral Interactive подчеркивает, что игра была тщательно оптимизирована для широкого спектра смартфонов и планшетов, включая опции, которые позволяют отдать предпочтение плавности или качеству графики. Сенсорный интерфейс полностью настраиваемый, что позволяет плавно сочетать головоломки и сражения. Не обошлось и без поддержки геймпадов и даже клавиатуры и мыши на iPadOS и Android.

Etteri

Меня радует тенденция выпуска полноценных игр на смартфонах, вместо засилья донатного шлака с пиксельной графикой.

Надеюсь, что в игре будет 120 FPS, а то многие игры выше 60 не могут.

Kenn1y

Нафиг синглу с кинемотографической постановкой такой ФПС?

Etteri Kenn1y

Тогда уже пусть будет только 24 кадра, раз это кино.

Kenn1y Etteri

RE5 неплохо смотрелась при 25 кадрах, ну так, 30 все ещё нормально для кинематографичный игр, 40 край, для динамичных конечно 60+. На смартфоне 120 вообще не нужно, да и не факт, что справятся они.

TиMуp

То-то же версия для nVidia Shield пропала из маркета. По факту, игру (2013) портировали на Андроид ещё в 2017.

SkyraX

а я всё надеюсь когда нибудь на splinter cell chaos theory на андроид

пс. 0:10 аж стало плохо от количества кнопок на экране

MelShlemming

Помню как в школьные годы проходил Chaos Theory на кнопочном телефоне.

Offn

Не понятно, зачем, конечно, но ладно...

Evialroot

Ну может на планшетах только если . . .