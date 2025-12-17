Перезапуск Tomb Raider (2013) выйдет на iOS и Android

Feral Interactive анонсировала, что Tomb Raider, перезапуск серии 2013 года и первая часть «Survivor Trilogy», выйдет 12 февраля 2026 года на iOS и Android.

Анонс сопровождался открытием предзаказов в Google Play Store и App Store по цене 15,99 евро, а также трейлером, знакомящим с игровым процессом на мобильных устройствах. Кроме базовой игры, в цену входят 12 пакетов DLC, дополняющих игру улучшениями, нарядами и бонусным испытанием Challenge Tomb.

Команда Feral Interactive подчеркивает, что игра была тщательно оптимизирована для широкого спектра смартфонов и планшетов, включая опции, которые позволяют отдать предпочтение плавности или качеству графики. Сенсорный интерфейс полностью настраиваемый, что позволяет плавно сочетать головоломки и сражения. Не обошлось и без поддержки геймпадов и даже клавиатуры и мыши на iPadOS и Android.