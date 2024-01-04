Коллекция Top Racer Collection перенесена на 7 марта

QUByte Interactive отложила выпуск Top Racer Collection с ранее запланированной даты выпуска 11 января на 7 марта. Она будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

«Чтобы предложить лучшую игру для игроков, которые увлечены франшизой Top Racer, и для тех, кто хочет впервые познакомиться с играми, мы приняли решение отложить выпуск Top Racer Collection на всех платформах до 7 марта 2024 года», — говорится в пресс-релизе QUByte Interactive. «Это даст нам больше времени, чтобы улучшить впечатления для всех и усовершенствовать все классические и эксклюзивные режимы, которые будут присутствовать в коллекции».

Хотя игра больше не будет доступна 11 января, в этот же день будет запущена бесплатная демо-версия для ПК в Steam. В нем будут представлены три трассы для гонок и локальный мультиплеер.