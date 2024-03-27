Легенды большого тенниса в новом геймплейном ролике TopSpin 2K25

Компания 2K опубликовала расширенный геймплей трейлер TopSpin 2K25, в котором представлены несколько ключевых нововведений игры. В ролике показаны реалистичные механики и системы, реализованные с помощью техники захвата движения.
В трейлере можно увидеть, как в матче соревнуются друг с другом такие звезды спорта, как Роджер Федерер, Даниил Медведев, Ига Свёнтек и Серена Уильямс. Матчи, в которых они встречаются, записаны в игре, что позволяет увидеть новые анимации, настройки, костюмы и уровни погружения.
По словам 2K, TopSpin 2K25 будет включать в себя специфические анимации для каждого спортсмена, реактивную физику поля, события в реальном времени и механику, основанную на реалистичном приеме и подаче, тайминге и счетчике энергии.
TopSpin 2K25 выйдет 26 апреля на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC
Очень даже круто. Надеюсь получится достойная замена Top Spin 4
Уже пора что-то новое придумывать и заменять захват движения. Например внедрять ИИ для расчета реальных движений игровых моделей прям в игре. Тем более все больше чипов с тезнорными ядрами на борту. Причем уже давно не только в видеокартах. Не у всех но были блоки даже в CPU у одного из производителей. Тем более пища для этого в виде реалистичной физики движения тел уже давно сделана тот же физический движок физикс от нвидиа или тот же хавок как пример. Хотя на данном этапе ИИ еще слишком туп для этого к сожалению.
Какой ИИ? Он до сих пор людям рисует по 6-7 пальцев на картинках и очень далек от человека. Ты ничем технологию motion capture не заменишь. Да и зачем? В крупнобюджетных играх там сразу идет озвучка с идеально подогнанной мимикой, так как речь и мимика пишутся одновременно. Вот Naughty Dog например идеальный пример анимации в играх. И ты хочешь сказать, что нужно что-то менять?