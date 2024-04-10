Свежий трейлер симулятора тенниса TopSpin 2K25 посвятили игровым режимам

2K Games представила трейлер и подробности о режимах TopSpin 2K25: после тренировок в TopSpin Academy и на выставке мы сможем попробовать свои силы в Tour 2K, MyCAREER и World Tour.
Академия TopSpin - это не просто учебник: под руководством голоса легендарного Джона Макинроя мы сможем пройти базовые уроки по основам, продвинутые уроки по таким техникам, как силовые подачи и лоу-шоты, и, наконец, уроки стиля, чтобы осознанно выбрать сильные стороны создаваемого персонажа.
После этого мы сможем перейти в режим Exhibition с одиночными или двойными оффлайн-матчами против искусственного интеллекта или другого игрока, но на старте будет доступна и многопользовательская онлайн-выставка с подбором игроков в зависимости от уровня мастерства и кроссплатформенной функциональностью.
В режиме 2K Tour игроки смогут выбрать одну из функций PRO, а затем сразиться с соперниками в онлайне, пытаясь заработать очки и подняться в официальной таблице лидеров.
MyCAREER, напротив, представляет собой полноценный режим карьеры, в котором мы сможем создать своего собственного игрока и принять участие в серии все более важных турниров, включая четыре главных турнира Большого шлема, чтобы стать чемпионами.
Наконец, в World Tour мы сможем сражаться с другими игроками в режиме онлайн, зарабатывать очки, подниматься в рейтинге и использовать полученные награды для улучшения персонажа, разблокировки тренеров и различных аксессуаров.