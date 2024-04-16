TopSpin 2K25 не будет поддерживать онлайновые парные матчи на релизе

В этом месяце в серии теннисных симуляторов от 2K появится игра TopSpin 2K25, и, судя по составу играющих профессионалов, режимам и местам проведения матчей, это будет полноценное возвращение франшизы к свету. Тем не менее, будут некоторые исключения из того, что будет представлено на старте — например, онлайновые парные игры.
В недавнем интервью Wccftech директор игры Реми Эрколани подтвердил, что на старте у тех, кто хочет играть в парных матчах с другими игроками по сети, не будет такой возможности. Однако, по словам Эрколани, разработчик Hangar 13 будет стремиться предложить игрокам больше возможностей с помощью дополнений и обновлений после запуска, так что парные онлайн матчи будут добавлены в какой-то момент.
TopSpin 2K25 не будет поддерживать онлайновые парные матчи на старте, но мы надеемся предложить больше возможностей в будущем. Каждый режим будет иметь свою специфику и уникальные особенности, чтобы у игроков была мотивация возвращаться и играть каждый день, а во всех рейтинговых режимах будут таблицы лидеров, чтобы фанаты могли следить за соревнованиями.
TopSpin 2K25 выходит 26 апреля для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.