Torchlight: Infinite получит крупное обновление с новым сезоном Overrealm

Компания XD анонсировала двенадцатый сезон для экшен-RPG Torchlight: Infinite под названием Overrealm, который стартует 10 октября. Разработчики обещают масштабное обновление, включающее новые игровые механики, переработанную систему развития персонажей и многочисленные улучшения, основанные на отзывах сообщества.

Центральным элементом сезона станет одноименная механика Overrealm — серия многоуровневых и процедурно генерируемых разломов, в которые можно попасть через специальные двери в Царстве Пустоты. Игрокам предстоит зачищать локации на время, чтобы заполнить шкалу прогресса и получить доступ к более глубоким уровням с улучшенными наградами. В процессе прохождения можно будет использовать механику Bottled Shadows, захватывая тени для получения бонусов к добыче. Дополнительную сложность и награды привнесут модификаторы Нарушения Overrealm, которые могут, например, воскрешать убитых монстров с дополнительным лутом.

Существенные изменения затронут и развитие персонажей. Герой Escapist Bing получит новую ветку талантов Creative Genius, которая превратит его из подрывника в тактического заклинателя с уникальной системой двойного ресурса. Также в игре появится система Ethereal Prism. Это особые призмы, которые устанавливаются в панель талантов и могут усиливать или полностью заменять их, предоставляя необычные эффекты, например, возможность экипировать щит с двуручным оружием. Помимо этого, будет введена система Комбо-навыков, вдохновленная файтингами.

Разработчики также анонсировали ряд улучшений качества игрового процесса. Была вдвое снижена стоимость ресурсов для создания аффиксов первого уровня, а шанс встретить Confusing Dreams для разблокировки Проклятий увеличен втрое. Максимальный уровень оружия был понижен с 88 до 86. Торговый дом тоже подвергся доработке: было сокращено время задержки при выставлении предметов и улучшена система поиска.