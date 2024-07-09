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Total War: Pharaoh 11.10.2023
Стратегия, RTS, Глобальная стратегия, Пошаговая, Тактика
5.6 84 оценки

Бесплатное дополнение Dynasties для Total War: Pharaoh выйдет 25 июля

monk70
Новости

SEGA Europe и The Creative Assembly сегодня объявили, что дополнение Dynasties для Total War: Pharaoh выйдет 25 июля. Это бесплатное дополнение размером с расширение предоставляет множество новых возможностей для кампании, включая новые регионы карты, культуры, юниты, игровую механику и масштабные улучшения качества жизни.

Четыре самые знаковые культуры древнего мира объединяются в борьбе, чтобы сдержать катастрофические события краха бронзового века: Вавилон, Ассирия, Микены и Троя. Каждая из них предлагает уникальный опыт кампании, в которой участвуют культовые исторические лидеры, разнообразные армии для командования, боги для поклонения и многое другое. Помимо этого, для игры доступны еще 25 второстепенных фракций, например, эолийцы во главе с легендарным Ахиллом или напата во главе с воином-царем Мемноном.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Ой извините

Дермуву еще не выпилили из неё?

2
Ed_21

Русский перевод готов?

-1
Пользователь ВКонтакте

Есть мод-русификатор для оригинала. Будут и для этой версии делать // Иван Теплов

2
Anton Shvyrkov

Наконец-то игра выходит из EA! Впрочем, она уже и сейчас вполне себе играбельна.

-1