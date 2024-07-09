Бесплатное дополнение Dynasties для Total War: Pharaoh выйдет 25 июля

SEGA Europe и The Creative Assembly сегодня объявили, что дополнение Dynasties для Total War: Pharaoh выйдет 25 июля. Это бесплатное дополнение размером с расширение предоставляет множество новых возможностей для кампании, включая новые регионы карты, культуры, юниты, игровую механику и масштабные улучшения качества жизни.
Четыре самые знаковые культуры древнего мира объединяются в борьбе, чтобы сдержать катастрофические события краха бронзового века: Вавилон, Ассирия, Микены и Троя. Каждая из них предлагает уникальный опыт кампании, в которой участвуют культовые исторические лидеры, разнообразные армии для командования, боги для поклонения и многое другое. Помимо этого, для игры доступны еще 25 второстепенных фракций, например, эолийцы во главе с легендарным Ахиллом или напата во главе с воином-царем Мемноном.
Дермуву еще не выпилили из неё?
Русский перевод готов?
Есть мод-русификатор для оригинала. Будут и для этой версии делать // Иван Теплов
Наконец-то игра выходит из EA! Впрочем, она уже и сейчас вполне себе играбельна.