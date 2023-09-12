Дата выхода Total War: Pharaoh назначена на октябрь

Sega и Creative Assembly объявили, что Total War: Pharaoh появится на цифровых витринах 11 октября 2023 года, а ограниченный выпуск на физическом носителе появится на полках магазинов через пару недель, 23 октября.
Объявление сопровождается раскрытием карты кампании, где CA демонстрирует обширную часть мира, включающую египетское, хеттское и ханаанское царства. Каждая фракция стремится пережить неспокойные времена, которые привели к краху бронзового века и концу периода Нового египетского царства.
Полный запуск состоится 11 октября, а бонус за предварительный заказ дает игрокам выходные раннего доступа с пятницы, 29 сентября, по 2 октября. За это время игроки смогут опробовать первые 60 ходов кампании, играя либо за Рамсеса, либо за варвара Ирсу. Они также получат косметические DLC-пакеты «Аватар богов» и «Сердце Шарданы».