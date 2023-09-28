Новый ролик Total War: Pharaoh посвящён обзору фракции хеттов

Сегодня Creative Assembly и Sega представили совершенно новое и интересное видео грядущей стратегической игры Total War: Pharaoh, посвящённое обзору фракции хеттов. В Анатолии некогда могущественное королевство Хатти рушится, поскольку гражданская война и великая семейная вражда между двумя соперничающими кузенами погружают его во тьму. Будете ли вы командовать их последним Великим королем или сплотитесь вокруг узурпатора, который считает себя аватаром бога?
Суппилулиума, Защитник, был последним великим царем Хеттской империи. У него есть только одна цель: восстановить Хатти и защитить его от повстанцев как внутри, так и за пределами его границ. Таким образом, он очень оборонительный персонаж, командующий легионами тяжелых и средних бронетанковых подразделений, включая мощные колесницы. Недостаток маневренности его армии с лихвой компенсируется грубой мощью.
Курунта, узурпатор, хочет того, что его кузен ценит больше всего – трон Хатти. Он намерен нарастить свою мощь, захватить Хеттскую империю и причинить страдания тем, кто осмелится выступить против него. Несвязанный совестью и верящий в то, что война существует без правил, он стремится использовать любую предоставленную возможность, прибегая к саботажу и уловкам, чтобы использовать слабости вне боя. Либо присоединитесь к его новому королевству, либо станьте жертвой во славу его.
Если египтяне были хирургическим ножом войн бронзового века, то хетты — это стена из почти непроницаемого железа. Таким образом, они обычно используют гораздо более тяжелые подразделения, чем их египетские и ханаанские фракции, и специализируются на боях в проливных дождях, грозах и туманах Анатолии. Их две основные боевые особенности — «Туманный странник», позволяющий юнитам пересекать туман незамеченными, и «Воин бури», благодаря которому юниты получают меньше штрафов при сражении под дождем или грозой.