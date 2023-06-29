Новый трейлер Total War Pharaoh посвящён царице Таусерт ©

Сегодня SEGA и Creative Assembly выпустили новый тизер Total War Pharaoh, новой главы в стратегической серии, анонсированной в мае и которая выйдет в октябре. Кроме того, также было объявлено, что сегодня, 29 июня, будет показано новое видео геймплея, чтобы «понаблюдать за стратегом с сильным и стойким умом, царицей Таусерт».

Откройте для себя Древний Египет на пике своего могущества в Total War: PHARAOH, новой главе отмеченной наградами серии стратегических видеоигр, и столкнитесь с драматическими событиями, которые угрожают его разрушению. Испытайте динамичные сражения в реальном времени и невероятное пошаговое управление империей: сможете ли вы перехитрить своих противников, став последним великим фараоном Египта, и противостоять краху культовой цивилизации?

Эпоха великого фараона Мернептаха близится к концу, и жители Египта отчаянно ждут прихода нового вождя. Претендентов на престол много, но путь к титулу фараона полон опасностей. Переживите прекрасное воссоздание упадка бронзового века, сталкиваясь с социальными волнениями и стихийными бедствиями, и сражайтесь, чтобы защитить свой народ от вторжений орд.

Вражеские армии — не единственная угроза на поле боя. Проведите своих солдат через внезапные и жестокие погодные явления, такие как проливной дождь и песчаные бури, и поразитесь их способности влиять на местность и переломить ход битвы. Огонь тоже вполне реальный период, который может поджечь поля сражений и распространиться до лесов, а потом добраться до подрыва фундаментов вражеских поселений.

Total War Pharaoh будет доступна с октября на ПК (Steam и Epic Games Store).