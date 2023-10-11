Состоялся релиз древнеегипетской глобальной стратегии Total War: Pharaoh

Состоялся релиз новой части культовой серии стратегий, предназначенной в первую очередь для любителей древнеегипетской тематики. Total War: Pharaoh - семнадцатая часть серии на ПК.
Вчера стало известно о первых оценках на новый проект студии Creative Assembly. И хотя недостатка в высоких оценках среди них нет, журналистам было к чему придраться. На данный момент на сервисе Metacritic размещена 31 рецензия на Total War: Pharaon и средняя оценка игры составляет 76 баллов из 100.
На данный момент игра доступна для покупки только через сервис Steam, а в Epic Games Store стратегия выйдет позже.
Как же хочется Медь 3, а не это вот все. После Аттилы серия свернула куда-то не туда. Масштаб все меньше и меньше, сеттинги все унылей и унылей. В следующих играх, наверное, будем играть за толпу кроманьонцев.
Поздравляю стратегов.
Египет в 3D красиво выглядит.
Был на работе короч и постоянно какой-то грохот с улицы. У челов спрашиваю, никто толком не слышит, а я прям слышу грохот. Пришёл домой и только тут до меня дошло что это был грохот от провала TW Pharaoh