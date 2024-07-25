Состоялся выход бесплатного дополнения для Total War: Pharaoh

Total War: Pharaoh Dynasties уже вышла. Это крупное бесплатное дополнение предоставляет множество новых возможностей для кампании, включая новые регионы карты, культуры, юниты, игровую механику и масштабные улучшения качества жизни.

Четыре из самых знаковых культур древнего мира присоединяются к борьбе, чтобы сдержать катастрофические события краха бронзового века: Вавилон, Ассирия, Микены и Троя. Каждая из них предлагает уникальный опыт кампании, в которой участвуют знаковые исторические лидеры, разнообразные армии для командования, боги для поклонения и многое другое. Помимо этого, для игры доступны еще 25 второстепенных фракций, например, эолийцы во главе с легендарным Ахиллом или напата во главе с воином-царем Мемноном.