В новом ролике Total War: Pharaoh показали Рамсеса ©

Total War: Pharaoh, грядущая часть популярной франшизы большой стратегии от разработчика Creative Assembly и издателя SEGA, получила новый кинематографический тизер с участием Рамсеса. Это совпало с объявлением о полной демонстрации игрового процесса 13 июля 2023 года. У Total War: Pharaoh до сих пор нет точной даты выхода, но она намечена на октябрь 2023 года.

К сожалению, сегодняшний тизер не раскрывает ничего нового, а вместо этого фокусируется на Рамсесе с некоторыми новыми кинематографическими кадрами. Похоже, что сегодняшний тизер был в основном предназначен для создания ажиотажа перед демонстрацией геймплея, которая состоится завтра.

Разработчики также позаботились о том, чтобы прямо предупредить зрителей заранее, что внутриигровые кадры все еще могут быть изменены. И хотя некоторые движения все еще кажутся немного скованными, есть поразительные образы.

В равной степени есть великолепные пейзажи, которые придают сюжету реальное ощущение масштаба, а также небольшие моменты, управляемые персонажами, которые имеют решающее значение для удержания фанатов в геймплее большой стратегии. Ведь игроки будут проводить в этом мире запредельное количество часов.

То, как сегодняшний тизер играет с освещением, создает такую уникальную среду, которая, конечно же, является большой зацепкой для этой части Total War. Франшиза, возможно, наиболее известна своими фэнтезийными приключениями с Warhammer, но те части, которые исследуют прошлое, могут быть недооценены. И Total War: PHARAOH уже стремится расширить их с большей свободой и изобретательностью, чем когда-либо.