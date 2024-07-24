В новом трейлере Total War: Pharaoh показали улучшенные бои

Студия Creative Assembly выпустила ролик, посвященный стратегии Total War: Pharaoh. В видео представили переработанные бои, которые войдут в состав крупного бесплатного обновления Dynasties.
Авторы добавят в игру множество новых юнитов. Для этого команда полностью изменила баланс войск, что не повлияло на темп сражений. Бои стали более кинематографичными и реалистичными. Например, у луков и другого стрелкового оружия будет более динамическая траектория: можно будет стрелять как прямой наводкой, так и навесом.
Помимо этого, разработчики изменили обсчет видимости юнитов. Теперь можно скрыть войска не только внутри объектов, но и за ними.
Бесплатное дополнение Dynasties для Total War: Pharaoh выйдет 25 июля 2024 года.
Надеюсь когда-нибудь они выпустят Shogun 3, вторая часть для меня остается лучшей в серии