В Total War: Pharaoh вы можете сжечь все дотла

Сегодня Creative Assembly и Sega выпустили совершенно новое и интересное видео грядущей стратегической игры Total War: Pharaoh. Мы увидим, как новая технология игры позволяет вам поджечь все, включая траву, леса, здания, города и осадное оборудование. Все может сгореть. Например, если враги прячутся в лесу, вы можете сжечь его, нанеся потери и лишив их способности прятаться.
Еще одна новая функция — стойки, в том числе продвижение, удержание, безрассудное продвижение, стена копья и многое другое. Это предназначено для того, чтобы предоставить игроку более глубокую тактическую глубину. Конечно, не у всех юнитов будут доступны все стойки, и более элитные юниты смогут выполнять больше стоек.
Была реализована система деградации брони, при этом определенное оружие может легче повредить определенные виды брони. Говоря о доспехах, вы можете настраивать телохранителей своего генерала, меняя их снаряжение, включая доспехи и оружие, и даже колесницы.
Total War: Pharaoh выйдет эксклюзивно для ПК в Steam и Epic Games Store в октябре 2023 года. Конкретная дата выхода пока не сообщается.