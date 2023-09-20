Вышел новый трейлер Total War: Pharaoh, посвященный царю хеттов

Студия Creative Assembly продолжает заигрывать с поклонниками в преддверии выхода Total War: Pharaoh, подкидывая им новые трейлеры, посвященные той или иной исторической фигуре. В центре свежего ролика оказался предводитель Хеттского царства Суппилулиум I и его величественное войско.
Я служу народу Хеттского царства! — гласит слоган трейлера.
Total War: Pharaoh выйдет "в цифре" 11 октября 2023 года, а ограниченный выпуск на физических носителях упадет на полки магазинов 23 октября.
Каловое ДЛС которая будет как отдельная игра!!