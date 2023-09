Спустя десять лет после своего выхода, Total War: Rome 2 все еще демонстрирует хорошие результаты в Steam ©

Несколько дней назад Total War: Rome II отметила свое десятилетие и дела у игры идут довольно хорошо. Стратегия добивается результатов, которым могут позавидовать многие современные проекты.

За последние сутки число одновременно играющих в стратегию составило 6349 человек. А вв последние недели в самые "горячие" моменты каждого дня в игру регулярно заходит около 5000 человек.

Это хорошие результаты, особенно для игры десятилетней давности, которая давно не получала нового контента — последнее DLC вышло в 2018 году, то есть пять лет назад.

На старте Total War: Rome II была воспринята геймерами довольно прохладно из-за ее плачевного технического состояния. Однако годы патчей исправили ситуацию, и сейчас игра очень популярна - в Steam 85% всех отзывов положительные, а если считать только отзывы за последние 30 дней, то мы получаем целых 90%.

Наконец, стоит отметить, что высокой популярности Total War: Rome II способствуют и модификации. Две наиболее значимые из них - Wars of the Gods - Ancient Wars и Divide et Impera. Обе модификации являются отличными проектами, улучшающими и расширяющими практически все элементы игры, и поклонники постоянно спорят, какая из них лучше. Лучше всего самостоятельно ознакомиться с обоими модами и решить, какой из них вам больше подходит.